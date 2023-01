I saldi invernali del 2023 sono ufficialmente cominciati: se volete rinnovare completamente il guardaroba, o semplicemente coccolarvi con qualche articolo nuovo di zecca, l’ondata di sconti di gennaio è l’occasione perfetta per risparmiare sugli acquisti. Sono moltissimi infatti gli store che hanno iniziato a proporre ribassi sui propri prodotti, e tra questi vi è Alcott, noto brand italiano di abbigliamento uomo e donna.

Sullo store online di Alcott centinaia di capi da donna sono infatti scontati, con ribassi che vanno oltre al 50%! Che voi siate alla ricerca di cappotti, maglie, felpe, jeans o scarpe, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro dato che la scelta di modelli, taglie e colori è ampissima, il tutto nello stile casual e alla moda che ha reso popolare il brand.

Alcott propone vantaggi particolarmente interessanti per questi saldi invernali: la consegna è gratuita per ordini superiori a 59,99€, e potrete pagare i vostri acquisti in 3 comode rate senza interessi con Klarma. Inoltre, se qualche capo non vi dovesse andare bene o non dovesse soddisfare le vostre aspettative, potrete restituirlo gratuitamente in uno dei moltissimi punti vendita sparsi per l’Italia!

Gli articoli in sconto sono davvero tantissimi e riusciranno ad accontentare ogni gusto ed esigenza; per esempio, se siete alla ricerca di un nuovo giubbotto, ne potrete trovare uno stupendo a soli 29,99€! Si tratta di una giacca in stile trucker, con trama a costine e interno in morbido tessuto teddy, disponibile in svariate taglie e ben 4 colori: nero, bianco, rosa scuro e marrone.

Se avete bisogno di un paio di jeans, un intramontabile modello skinny a vita alta è disponibile a soli 12,99€ in 3 colori: blu scuro, blu chiaro e nero. Le taglie vanno dalla XXS alla XXL, quindi troverete sicuramente quella perfetta per voi! Per le più sportive vi sono invece in saldo a 15,99€ dei pantaloni jogger in tessuto morbido, con una scelta tra 5 diversi colori per abbinarli perfettamente a qualsiasi outfit.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei moltissimi capi da donna in saldo sul sito di Alcott, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata agli sconti per scoprire il catalogo intero! Il nostro consiglio è di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che gli articoli che vi piacciono, soprattutto della vostra taglia, potrebbero esaurire rapidamente!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

