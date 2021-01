Saldi invernali: partono le offerte Timberland!

Gennaio è tra noi e, come da tradizione, questo significa che è tempo di dedicarsi ai saldi invernali, con offerte sull’abbigliamento che fioccano da praticamente ogni dove, sia nei negozi fisici che online. Come avrete notato, anche noi di Tom’s siamo attivi in tal senso, sicché già da qualche giorno ci stiamo impegnando nel proporvi diverse occasioni relative ai saldi 2021 da poter cogliere online, tutte ancora reperibili tramite la nostra pagina dedicata!

E così, dopo le precedenti proposte a tema Adidas, Reebok e non solo, è ora il turno di un amatissimo e ricercato brand invernale, ovvero Timberland che, in occasione di questo inizio d’anno, si sta spendendo in una moltitudine di sconti per tutta la famiglia, con sconti fino al 50% di sconto su di una vastissima selezione di capi di abbigliamento e scarpe!

Una scelta davvero impareggiabile su cui capeggia, come sempre per il brand, il suo inimitabile “Yellow Boot“, in commercio già nel 1973, e diventato uno dei simboli del mondo delle calzature. Realizzato in pelle nabuk a marchio Better Leather, proveniente da una conceria classificata Silver per le sue pratiche di gestione sostenibile dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti, lo stivaletto Timberland è foderato in tessuto realizzato con almeno il 50% di bottiglie di plastica riciclata, ha una struttura impermeabile con cuciture termosaldate e mantiene del tutto inalterato, a distanza di quasi 50 anni, le sue forme ed il suo stile, confermandosi una delle scelte migliori per affrontare il freddo del periodo invernale.

Rimasto in produzione fino ad oggi, Yellow Boot è passato attraverso pochissime revisioni, tali che il suo design iconico è rimasto del tutto invariato ed è, ancora oggi, oggetto di copia da buona parte del mercato delle calzature a stivaletto, complice anche la sua impareggiabile comodità, oggi garantita da una soletta soletta EVA ammortizzante, e da un sistema a tre strati che offre supporto, sospensione e flessibilità alla suola, la quale è a sua volta in gomma “Gripstick”, per mantenere la stabilità al suolo ben salda anche in caso di pioggia o neve.

Più che una scarpa, una vera e propria icona del mondo dell’abbigliamento che, grazie ai saldi di questo mese, può essere vostra a soli 140,00€ rispetto agli originali 200,00€! Stiamo parlando di uno sconto del 30% che, per altro uno dei tanti delle nuove offerte Timberland, motivo per cui – oltre alla nostra selezione di prodotti – vi rimandiamo anche alla pagina ufficiale con tutti i prodotti in sconto, così che possiate selezionare quelli che più si addicono alle vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categoria

