Se siete alla ricerca di abbigliamento sportivo e streetwear a un prezzo super vantaggioso, vi consigliamo di dare uno sguardo alla sezione di Saldi invernali presente sullo store Under Amour! Nella categoria dedicata, avrete a disposizione tantissimi calzature e capi da uomo, donna e bambino con sconti che arrivano fino al 50% a cui potrete aggiungere il 20% con un semplice coupon.

Copiando e incollando il codice EXTRA20 nell’apposito box, subito dopo aver messo i vostri articoli preferiti nel carrello, vedrete il totale scendere automaticamente prima del pagamento! Dunque, fino al 4 dicembre avrete la possibilità di decidere se acquistare scarpe da ginnastica, t-shirt, giacche e molto altro a prezzi doppiamente scontati. Dato che stiamo parlando di promozioni lampo super valide, vi invitiamo ad accedere o a creare rapidamente un account Under Armour per portare a termini i vostri acquisti.

Se state cercando una felpa con cappuccio di qualità, vi proponiamo il modello UA Essential Fleece Heritage da uomo nella colorazione Midnight Navy/Black disponibile ad appena 31,99€ invece di 80,00€, dopo aver applicato il coupon. Stiamo parlando di un caldissimo modello in pile, tra i più comodi in assoluto e perfetto anche per le temperature più rigide. L’interno spazzolato, inoltre, vi garantisce ancora più calore mentre il cappuccio foderato in mesh vi protegge da freddo e intemperie pur essendo traspirante.

Da abbinare i fantastici Jogger UA Essential Fleece Heritage da uomo a soli 42,38€ invece di 75,00€. Questo capo in pile e misto cotone bicolore con interno spazzolato è arricchito da una fascia in vita a coste elasticizzata, una coulisse esterna e ampie tasche aperte.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Under Armour dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questi articoli prima che le unità vadano esaurite o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

N.B. Ricorda di inserire uno dei coupon EXTRA20 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

