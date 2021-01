Saldi Mondadori: Sconti fino al 60% per libri, musica e film

Arriva il fine settimana, ma non si fermano le offerte tant’è che, come avrete intuito, vi offriamo ora la nuova proposta in sconto di Mondadori che, con i suoi saldi, proverà a placare la vostra voglia di acquisti a prezzo super conveniente. Grazie al nuovo catalogo di offerte, infatti, potrete acquistare per un periodo di tempo limitato una vasta selezione di titoli, con sconti che arrivano fino al 60%! Inoltre questa promozione è valida esclusivamente per l’online e per evitare di incappare nella spiacevole sorpresa di trovare prodotti esauriti, il nostro consiglio è quello di sfruttarla quanto prima.

Come da prassi, quando si parla dello store di Mondadori, la prima cosa che viene in mente sono i libri ed infatti è possibile trovare centinaia di titoli scontati, a partire da grandi classici della letteratura italiana come Pirandello con il suo Il fu Mattia Pascal, fino a trasposizioni più recenti come il primo volume della saga di Twilight che può esser acquistato ad appena 7,40€. In questo catalogo di prodotti sono stati poi inseriti anche molti film perfetti per completare le collezioni home video come l’ultima pellicola dedicata ai super eroi Marvel The New Mutant in formato blu Ray, ma anche incredibili raccolte tematiche come ad esempio quella dedicata a Carlo Verdone composta da ben 3 DVD che racchiudono grandi classici del cinema comico italiano del calibro di Maledetto il giorno che t’ho incontrato, Viaggi di nozze e Borotalco.

Infine è possibile trovare una grandissima selezione di album musicali, che include successi italiani ed internazionali, ma sono presenti anche edizioni speciali che diventano occasioni imperdibili a prezzo scontato come nel caso della raccolta Fatti sentire ancora di Laura Pausini, che comprende ad appena 18,89€ un libro magazine da 100 pagine dove viene raccontata la quotidianità dell’artista, il DVD del concerto avvenuto a Circo Massimo e l’ultimo disco Fatti sentire, con tanto di duetto inedito con Biagio Antonacci.

Le offerte proposte da Mondadori in occasione dei Saldi Invernali sono molte, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poterle consultare tutte e trovare quella più adatta a voi.

