Saldi Natalizi Microsoft, sconti fino a 850€ sui dispositivi Surface

Dopo averci sorpreso mettendo a disposizione un nuovo stock di Xbox Series X, Microsoft punta a fare in modo che questo Natale 2021 sia davvero indimenticabile. In occasione delle festività di fine anno, infatti, lo store ufficiale ha avviato un’iniziativa che vi consentirà di acquistare ancora una volta i raffinatissimi dispositivi Surface a prezzi molto inferiori rispetto agli originali.

A differenza della passata occasione, ad essere coinvolto ora è anche il Surface Duo che, pur essendo un dispositivo rivolto principalmente alle aziende, vale la pena menzionarlo in quanto viene proposto con un risparmio di ben 800€, che arriva a 850€ nel caso della variante da 256GB di memoria interna. Un risparmio notevole, che abbatte del 50% il costo di questo smartphone. Anche se non sembra, il Surface Duo non è altro che uno smartphone, le cui caratteristiche lo contraddistinguono però da tutti gli altri, inclusi i pieghevoli. Nonostante abbia la cerniera, infatti, questo concentrato di tecnologia dispone di 2 display separati che, una volta aperti, fanno sì che lo schermo diventi da 8,1 pollici.

Come è facile immaginare, il Surface Duo è studiato per offrire la massima produttività, quindi non stupisce la presenza di Word, Excel, PowerPoint, Lens, PDF Reader, Outlook, Teams, OneDrive, Edge, OneNote, News, Authenticator e LinkedIn già preinstallati, oltre ovviamente a tante altre applicazioni, per non parlare poi delle svariate ottimizzazioni lato software che vi permetteranno di sfruttare appieno i 2 display AMOLED.

Un dispositivo, dunque, perfetto per le aziende, ma le offerte di Natale di Microsoft coinvolgono anche i prodotti per il grande pubblico e sempre con un occhio di riguardo per le soluzioni Surface. Seppur con uno sconto inferiore, potrete ad esempio risparmiare fino a 500€ sul Surface Pro 7 che, grazie a questa promozione, parte da soli 669,00€. Una cifra davvero bassa per il dispositivo 2 in 1 per eccellenza, così come quella di tutta la famiglia Surface, che potrete finalmente prenderla in considerazione ora che i prezzi sono stati dimezzati.

Ciò detto, considerato il fatto che i dispositivi citati pocanzi non sono gli unici ad essere in sconto, suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata per scoprire voi stessi le migliori offerte. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

