Se siete alla ricerca di buone scarpe per l’inverno a prezzi contenuti, dovreste valutare i saldi Geox relativi al programma fedeltà Benefeet Private che, in questo periodo, offre sconti fino al 50% su una selezione di prodotti della collezione A/I 22.

Accedere al programma fedeltà di Geox è completamente gratuito, in quanto serve soltanto una registrazione sul portale. Se non siete ancora iscritti, vi attende un ulteriore sconto di 10 euro, che potete sommare a quello rilasciato sugli articoli della collezione A/I 22, riguardante principalmente scarpe, a cui però si aggiungono anche cappotti e giacche invernali. Per esplorare quest’ultimi vi basterà applicare i filtri di ricerca direttamente dallo shop.

Oltre ad accedere a questi sconti speciali, il programma fedeltà Benefeet Private vi permetterà di ottenere anche regali ed esperienze uniche, nonché voucher esclusivi al raggiungimento di una spesa minima. Insomma, c’è tanto da scoprire, anche perché le occasioni riguardano bambini e adulti, donne e uomini.

Geox, si sa, è popolare per le sue caratteristiche di comfort e traspirabilità, nonché per la sua tecnologia brevettata, che consiste in una suola con fori di ventilazione che permettono all’aria di circolare all’interno della scarpa, mantenendo i piedi asciutti e a temperatura costante, anche in condizioni di bagnato. L’alta qualità dei materiali Geox previene anche il sudore eccessivo durante l’inverno, che potrebbe essere causato da indumenti pesanti e caldi, come appunto cappotti e giacche invernali.

L’alta qualità, inoltre, fa sì che i capi d’abbigliamento durino a lungo, anche con un uso frequente. Ciò significa che potrete indossare i capi per molti inverni a venire, ottenendo così il massimo valore dalla vostra spesa. Gli articoli, anche quelli scontati e appartenenti al programma fedeltà, sono disponibili in una vasta gamma di stili e colori, quindi potrete scegliere il look che più si adatta ai vostri gusti. Se amate lo stile classico potrete sbizzarrirvi tra una vasta gamma di cappotti e giacche in pelle, mentre se preferite un look più casual potreste optare per giacche in tessuto leggero e comode felpe.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Geox dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta che quest’ultime sono accessibili solo agli iscritti al programma fedeltà Benefeet Private, la cui iscrizione, ricordiamo, è completamente gratuita.

