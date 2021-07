Saldi Thun su Amazon: sconti fino al 50%!

Dopo aver visto assieme le migliori offerte amazon del giorno, torniamo sul portale per segnalarvi gli ottimi sconti che riguardano i complementi d’arredo del brand THUN, con occasioni tali da ribassare i prezzi fino al 50%! Sono davvero tantissimi gli articoli coinvolti quindi vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire quest’incredibile occasione, specie considerando che molti dei prodotti disponibili andreanno sicuramente a ruba.

Essendo una promozione riguardante THUN, non potevano mancare le tipiche statuine, che nonostante le dimensioni contenute, riescono a rappresentare al meglio gli animali nelle loro versioni mini, pieni di dettagli con le caratteristiche forme tondeggianti e paffute che hanno sempre contraddistinto le statuette del brand in questione. Tra queste troviamo il tenero Mini Leo Nee al suo nuovo prezzo di 18,8o€ e il soprammobile Draghetto Blu Giocherellone ora disponibile a 28,60€ anziché di 48,90€.

Oltre alle tipiche statuine da collezione, sono presenti poi tanti oggetti decorativi della linea Country, la collezione THUN dedicata agli strumenti di uso quotidiano e per la cucina, che comprende tazzine da caffè in porcellana, zuccheriere, set di barattoli in vetro e tanti altri articoli dal design unico e irresistibile. Tra questi, troviamo l’ottimo spremi agrumi in procellana disponibile adesso a 11,45€ e il piatto ovale country con girasole e farfalla al prezzo di 19,95€!

Tra i prodotti sopracitati, spicca anche la meravigliosa borsa in ecopelle per donna della linea Prestige, un prodotto dall’inconfondibile design essenziale ed unico, disponibile al prezzo di 45€ anziché di 90€. L’ideale per contenere tutti gli oggetti da avere sempre con sé! All’acquisto di questa splendida borsa, qualora lo desideriate, potrete abbinare anche la penna a sfera con Coccinelle e l’agenda THUN della linea country, per poter segnare i vostri impegni e i vostri appunti con stile ed eleganza!

Insomma, come avrete avuto modo di vedere la selezione di prodotti del marchio Thun è veramente vasta, e oltre a rimandarvi alla nostra selezione di prodotti, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata per scoprire tutti gli sconti sui vari prodotti del brand, affinché possiate trovare quelli che meglio soddisfano i vostri gusti!

