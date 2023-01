Dopo un’arrembante Black Friday e una smielata Holiday Season, Comet ha deciso di inaugurare il nuovo anno e la nuova stagione di saldi con un’ondata di promozioni per iniziare il 2023 con tantissime occasioni di risparmio. Se siete alla ricerca di un elettrodomestico o di un articolo appartenente al mondo hi-tech, questo è il posto giusto per soddisfare le vostre esigenze.

Grazie a questa promozione, denominata “Saldissimi”, Comet mette a disposizione un numero davvero elevato di articoli in sconto. A tutto ciò, si aggiunge anche la possibilità della spedizione gratuita per tutti quegli ordini con un importo superiore ai 49,00€, e l’opzione di pagare in tre comode rate senza interessi con PayPal.

Come primo prodotto consigliato, vi presentiamo lo smartwatch Amazfit GTS 2, nella sua colorazione nera, che passa da 169,90€ a 99,90€, grazie ad uno sconto del 41,2%. Stiamo parlando di un articolo in grado di collegarsi al proprio smartphone (Android e iOS) per ampliarne le funzionalità, in particolare consente di tenere traccia di una serie di parametri come i passi, la qualità del sonno e l’allenamento in palestra.

Se il vostro obiettivo è quello di acquistare un televisore, vi suggeriamo di dare uno sguardo al Samsung Series 8, in particolare il modello UE43BU8070. Il suo prezzo, fino al prossimo 13 gennaio, passa da 599,00€ a 419,00€, a seguito di uno taglio del 30,1%. Questo TV rappresenta un ottimo compagno per guardare serie televisive o giocare ai titoli moderni, con il suo pannello LED da 43 pollici alla risoluzione del 4K UltraHD.

Invece, qualora siate dei videogiocatori di livello, il nostro consiglio è quello di virare al Samsung Monitor G3 LS24AG300NUXEN. Un prodotto che passa dal prezzo consigliato di 239,99€ a 169,90€, grazie ad uno sconto del 29,2%. Il prodotto in questione permette di avere delle performance migliori, con un pannello da 24 pollici in FullHD e una frequenza d’aggiornamento pari a 144Hz, a patto però di possedere un dispositivo di buon livello.

Ciò detto, non resta altro che rimandarvi alla pagina Comet dedicata all’offerta, suggerendovi di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!