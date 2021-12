Samsung: 10% di extra sconto con questo coupon Natalizio, ultimo giorno!

Anche Samsung ha deciso di proporre le sue offerte di Natale e, oltre a degli sconti veramente interessanti, ha deciso di rendere disponibile anche un codice per ottenere un sconto extra del 10% sui vostri acquisti!

Il funzionamento è molto semplice. Vi basterà scegliere il prodotto che volete e inserirlo a carrello, dopo di che durante la procedura d’acquisto potrete inserire il coupon SAMSUNGFLASH che abbasserà ulteriormente il prezzo di un 10% extra! Il codice è valido su tutti i prodotti che trovate partendo da questa pagina e comprende Smartphone e Smartwatch, TV e Soundbar, elettrodomestici e informatica.

In particolare oggi, ultimo giorno dell’iniziativa, vi segnaliamo l’eccezionale sconto sul Frigorifero combinato ExoFlex che scende dagli abituali 1379€ a soli 749€! Applicando il coupon otterrete un ulteriore 10% di sconto portando il prezzo finale ad appena 674,10€ che potrete anche pagare in 20 rate a tasso zero! Questo frigorifero offre tutte le migliori caratteristiche di un prodotto di qualità con in più alcune chicche proposte da Samsung, come ad esempio la tecnologia SpaceMax, che ottimizza gli spazi interne garantendo una capacità interna superiore rispetto a frigoriferi delle stesse dimensioni. Invece grazie all’All Around Cooling viene garantito un freddo uniforme in ogni zona del frigorifero, in questo modo ogni ripiano viene raffreddato in modo ottimale e gli alimenti rimangono più freschi.

Visto il prezzo a cui viene proposto questo frigorifero non possiamo non consigliarne l’acquisto, 674€ per un prodotto di questo livello sono sicuramente un ottimo investimento. Detto questo ovviamente vi consigliamo di controllare tutte le offerte presenti sul sito di Samsung in modo da valutare l’acquisto perfetto per voi.

