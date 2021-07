Samsung: 10% di extra sconto sulle TV in promozione grazie a questo codice

Già in mattinata vi avevamo segnalato una fantastica offerta relativa ad un TV Samsung in forte sconto, ma ora vogliamo fare di più! Vi proponiamo, infatti, quello che è uno sconto extra del 10% che Samsung sta applicando a diverse smart TV presenti sul suo store ufficiale, in quella che è un’iniziativa davvero molto interessante, vista la possibilità di usare tale bonus sia sui modelli della serie Crystal, che su quelli con pannello QLED e Neo QLED!

Ottenere lo sconto extra è semplice ed immediato, dato che basterà inserire il coupon PROMOTV10 nello spazio promozionale presente nel riepilogo dell’ordine e cliccare su applica. Valido fino al 31 agosto, questo codice sconto darà modo a chiunque voglia sostituire il vecchio televisore con un modello recente di aumentare il risparmio, il quale, in molti casi, superava già i 300€. Capite bene, quindi, che si tratta di un’ottima opportunità di acquisto, la quale potrebbe essere una delle ultime prima delle vacanze, nonché una delle più vantaggiose.

Se volete sfruttare questa occasione per comprare uno degli ultimi televisori Samsung, il nostro consiglio è quello di prendere in considerazione il modello Neo QLED 4K QN90A da 50 pollici, dal momento che godeva già di uno sconto di 370€, non pochi per un TV presentato da pochi mesi, sul quale dovranno essere aggiunti gli oltre 140€ del codice sconto, permettendovi così di risparmiare oltre 500€ e pagare un televisore dal valore di ben 1.799,00€ a poco più di 1.000€.

Come saprete, i TV Samsung Neo QLED sono un passo avanti alla sempre ed ottima tecnologia QLED di Samsung, studiati per offrire non solo luminosità e contrasti ai vertici della categoria, ma anche neri profondi, al punto che non si riuscirà a notare quasi nessuna differenza rispetto ad un modello OLED che, in teoria, è ancora più sofisticato. Questo è stato possibile grazie alla creazione di un pannello con LED minuscoli e molto più numerosi rispetto a quelli presenti su un modello tradizionale. Ovviamente, un numero di LED elevato si traduce in una riproduzione delle immagini più dettagliata, portando al minimo le fastidiose zone grigie, che appaiono durante le immagini scure.

Se deciderete di acquistare il Neo QLED 4K QN90A, quindi, avrete la massima precisione nel controllo della luce, un miliardo di sfumature di colore e una resa cromatica fedele al contenuto originale. Un modello perfetto, dunque, sia per film che per il gaming, dato che quest’ultimi potranno contare su un pannello capace di raggiungere i 120Hz, ovvero la soglia che riescono a raggiungere le console di nuova generazione, anche in risoluzione 4K.

Come anticipato, i modelli Neo QLED non sono gli unici compatibili con il nuovo codice sconto, motivo per cui suggeriamo di andare sulla pagina dedicata dello store qualora vogliate scoprire tutte le proposte di Samsung. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B: inserire il codice sconto PROMOTV10 nell’apposita sezione per ricevere lo sconto extra. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di effettuare il pagamento. Inoltre, vi segnaliamo che i prezzi in calce non includono lo sconto extra.

