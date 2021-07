Samsung: 20% di sconto su tutto il catalogo per il Summer Festival

Quest’oggi vi abbiamo già segnalato molte promozioni dai principali portali dello shopping, eppure le occasioni di risparmio sono certamente finite! Infatti, Samsung ha recentemente inaugurato una nuova ed imperdibile iniziativa che permette di ottenere uno sconto del 20% su tutti i prodotti del suo catalogo online acquistane due, con la possibilità di dilazionare il pagamento attraverso un finanziamento.

Le opportunità concesse dal produttore asiatico, grazie a questa nuova promozione, sono molteplici ma, tra i vari prodotti compatibili, vogliamo consigliarvi l’acquisto degli auricolari true wirless Samsung Galaxy Buds Pro. Solitamente disponibili al prezzo di 229,00€ cadauno, ora sono disponibili a 183,20€ solo a fronte di una potenziale spesa totale di ben 366,40€ anziché 458,00€!

Le Samsung Galaxy Buds Pro si presentano come un concentrato di tecnologia, perché offrono un’esperienza audio quanto più coinvolgente possibile, sia durante la riproduzione di musica o contenuti visivi che in chiamata! Tra le sue peculiarità troviamo il “Dolby Head Tracking”, un particolare sistema che, mediante un sensore intelligente, direziona l’audio in uscita in base ai movimenti della testa, in modo tale da offrire un audio spaziale in qualsiasi circostanza.

Non manca la possibilità di attivare la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC), che permette di eliminare il fastidioso rumore di sottofondo proveniente dall’ambiente circostante. Le modalità ANC sono due: la prima, chiamata “Suono Ambientale”, permette a questi auricolari di aumentare il volume ambientale autonomamente non appena capta la voce del proprio interlocutore nelle vicinanze; la seconda, denominata “Rilevamento Voce”, consente invece di disattivare tale funzione alla percezione della propria voce.

Si tratta dunque di un prodotto che, come è facilmente intuibile dai paragrafi precedenti, rappresenta un ottimo investimento, soprattutto per tutti coloro che vivono in una città metropolitana e sono desiderosi di estraniarsi da tutto ciò che gli circonda. Chiaramente, per poter ottenere lo sconto del 20% è doveroso acquistarne due, e ciò potrebbe rivelarsi un’ottima opportunità per poter fare un regalo ad un vostro conoscente. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti coinvolti nella promozione, vi consigliamo di consultare la relativa pagina, al seguente indirizzo.

