Samsung: 7 giorni di offerte incredibili su Amazon!

Dopo aver visionato insieme le offerte della mattinata, preparatevi ad effettuare nuovi acquisti perché vi informiamo che su Amazon è iniziata un’interessantissima iniziativa dedicata a Samsung che, per i prossimi 7 giorni e dunque fino al 3 ottobre, vi permetterà di acquistare il meglio del produttore coreano a prezzi tipici del Black Friday.

Ribadiamo che si tratta di una promozione veramente ottima, che coinvolge un numero elevatissimo di articoli del noto produttore. Per questa occasione, Amazon ha deciso persino di creare una pagina con uno stile grafico diverso dal solito e, a nostro parere, molto più gradevole, a dimostrazione di come il portale voglia mettere in rilievo questa nuova iniziativa. Come anticipato, in questa promo troverete il meglio di Samsung, a partire dai classici smartphone fino ai grandi elettrodomestici, passando per smartwatch, SSD e notebook.

Le offerte sono talmente numerose ed ottime che l’imbarazzo della scelta è assicurato. Detto ciò, vi segnaliamo che è la prima volta che viene scontato il Samsung Smart Monitor M5, il primo monitor al mondo che vi permetterà di eseguire alcune applicazioni tipiche di una smart TV, oltre a permettervi di usarlo come un monitor tradizionale. Amazon propone ora il modello di seconda generazione, ossia il più recente, a soli 299,90€ invece di 379,00€.

Come detto, si tratta di un dispositivo che integra al suo interno i servizi di streaming come Netflix, YouTube, Prime TV e Disney+, permettendovi di accedere a quest’ultimi senza la necessità di collegarlo al PC. Grazie alla sua versatilità, potrete collegare anche lo smartphone o la console di gioco tramite HDMI, Bluetooth o Airplay e comandarlo tramite assistenti vocali, tra cui Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant.

Un monitor davvero tuttofare, il quale ovviamente dispone di casse integrate e la possibilità di connettersi tramite wifi, per far sì che possiate connettervi ai vari servizi streaming e utilizzarlo come una smart TV. La piattaforma realizzata da Samsung per lo Smart Monitor M5 vi permetterà, inoltre, di visualizzare sulla stessa schermata sia le tipiche app di una smart TV che le pagine del desktop, dandovi modo di lavorare e seguire un evento televisivo contemporaneamente.

Come detto, le offerte sono tantissime e includono ogni genere di prodotto Samsung, motivo per cui consigliamo caldamente di visitare la pagina dedicata. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

