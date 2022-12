Non vi siete accorti che il Natale è oramai dietro l’angolo e ancora vi mancano dei regali? Nessuna paura: grazie a Samsung potete acquistare i migliori prodotti tecnologici sul mercato e, al contempo, ricevere anche in regalo una gift card MyGiftCard da ben 150 euro. Il tutto su acquisti di almeno 599 euro sul Samsung Shop Online entro il 23 dicembre 2022. Non male, vero?

Televisori, smartphone, smartwatch e molto altro ancora: qualsiasi sia il prodotto di cui abbiate bisogno o che volete regalare, vi basterà aggiungerlo al carrello e arrivare alla cifra indicata per risultare eleggibili al ricevere in regalo tale ricca gift card.

Per poter ottenere una gift card da 150 euro basterà quindi seguire i seguenti passi:

Acquistare uno o più prodotti sul sito Samsung Shop Online per una spesa minima di 599 euro entro e non oltre il 23 dicembre 2022 Aderire alla promozione seguendo le indicazioni presenti nella pagina dedicata entro e non oltre il 12 febbraio 2023; Aspettare di ricevere per mail la gift card da 150 euro e le indicazioni su come attivarla.

Il regolamento completo, per ogni dubbio o necessità, è in ogni caso comodamente raggiungibile dalla pagina della promozione.

Le offerte non si esauriscono ovviamente a questa ottima combo di Samsung e gift card: sul mercato esistono infatti anche numerose altre occasioni. Vi invitiamo quindi ad iscrivervi anche a quelli che sono i nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Il tutto per rimanere sempre aggiornati sulle migliori scontistiche e non perdervi neanche una singola offerta. Volete solo i prodotti Samsung per ricevere la gift card da 150 euro in regalo? Li trovate direttamente qui sotto.

