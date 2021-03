Samsung: codici sconto e offerte dallo store ufficiale!

Nelle ultime ore abbiamo scoperto che lo store ufficiale Samsung si è arricchito di molteplici promozioni, ognuna dedicata ad una specifica categoria e tutte con lo stesso obbiettivo, ovvero quello di farvi risparmiare. Oltre alle offerte attive su numerosi prodotti che già vi permetteranno di risparmiare centinaia di euro, la recente promozione messa in atto da Samsung include diversi codici sconto del 5% e del 10% che faranno scendere il prezzo ulteriormente, ma l’iniziativa più interessante probabilmente è quella che vi darà la possibilità di ottenere fino a 575€ di valutazione per l’acquisto di uno dei nuovi Galaxy S21.

La promozione che vi permetterà di risparmiare questa cifra prevede la permuta del vostro attuale telefono, il quale sarà controllato e valutato tenendo in considerazione, chiaramente, il modello e lo stato in cui si trova. Gli smartphone accettati sono quelli marchiati Apple, Huawei, LG e Samsung, quindi ci sono ottime possibilità che il vostro attuale modello rientri in quelli aderenti all’iniziativa, la quale può essere approfondita nella pagina ufficiale, dove troverete tutti i dettagli in merito a come verrà erogato il pagamento. Come se ciò non bastasse, sul Galaxy S21 potrete beneficiare di uno sconto extra del 5% grazie al codice sconto GALAXY5, valido per tutto il mese di marzo.

Se invece non volete o non avete uno smartphone da permutare, potrete decidere di comprarlo a prezzo pieno ricevendo però in regalo gli ottimi auricolari wireless Galaxy Buds Pro, il cui valore è di ben 229€. La promozione, in questo caso, scadrà il 21 marzo.

Come detto nelle fasi iniziali, oltre alla possibilità di risparmiare sulla serie Galaxy S21, lo store vi permetterà di risparmiare anche su altri prodotti, tra cui lavatrici e frigoriferi. Su entrambi potrete usufruire di un risparmio aggiuntivo pari a 10% inserendo rispettivamente i codici sconti AICONTROL10 e REF10, ma sulle lavatrici riceverete anche un rimborso di 50€ o 100€ in base al modello selezionato. In merito a quest’ultime, la promozione sarà valida fino al 15 marzo, mentre l’offerta sui frigoriferi terminerà il 31 marzo.

Insomma, Samsung ha messo in piedi una nuova promozione che vi permetterà di acquistare svariati prodotti a prezzi che potrebbero rivelarsi molto interessanti, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina ufficiale per valutare l’offerta che più si adatta alle vostre esigenze. Detto ciò, non ci resta altro che invitarvi a continuare a seguirci perché non mancheranno nelle prossime ore altre offerte degne di nota. Infine, vogliamo ricordarvi anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

» Clicca qui per la promozione Galaxy S21 «

» Clicca qui per la promozione Galaxy Buds Pro «

» Clicca qui per la promozione lavatrici e frigoriferi «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!