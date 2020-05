Samsung Dream Days, sconti fino al 50% su tantissimi prodotti da Unieuro

Continuano le straordinarie offerte Unieuro e lo fanno all’insegna dei prodotti Samsung, per quella che è un’iniziativa che, fino al prossimo 18 maggio, proporrà tantissimi articoli del popolare brand coreano a prezzi davvero eccezionali! Stiamo parlando dei Samsung Dream Days di Unieuro, con cui la catena porta online tantissime offerte che spaziano dai ben noti smartphone sino ai grandi elettrodomestici, spaziando per una proposta che – almeno al momento – ha ben pochi eguali in termini di qualità e convenienza dei prodotti proposti!

Un’offerta a dir poco eccezionale, che tra le varie, vi permetterà di portarvi a casa anche l’ottimo Samsung Galaxy Note10 Lite, tra gli ultimi dispositivi della casa coreana ad essere stati immessi sul mercato, ed oggi in sconto allo straordinario prezzo di soli 470,00€, ovvero uno dei più bassi mai registrati dal lancio!

Originariamente venduto al prezzo di 629,00€, Galaxy Note10 Lite è una versione più leggera ma non per questo meno performante del ben noto Galaxy Note 10 e, come il suo fratello maggiore, è dotato anch’esso della peculiare S-Pen, grazie alla quale è in grado di offrire praticamente tutte le funzionalità tipiche della linea Note, comprese – ovviamente – le funzioni di scrittura. La differenza? Si tratta di un dispositivo dalle perfomance leggermente più basse rispetto agli altri dispositivi della gamma Note, ma con uno schermo alla pari del più grande dei 3, ovvero Note10 +. Insomma, un medio gamma di grande pregio, equipaggiato di un ampio e luminoso display AMOLED, nonché di un comparto fotografico versatile e soddisfacente, perfetto per chi vuole risparmiare qualche euro, pur contando sulle straordinarie performance della serie Note10, fiore all’occhiello dell’attuale proposta smartphone di Samsung.

Ovviamente Samsung Galaxy Note10 Lite è solo uno dei tanti prodotti in offerta oggi e, come sempre, ci siamo prodigati per voi nello stilare una piccola lista di acquisti consigliati, con quelle che sono – a nostro giudizio – alcune delle migliori offerte proposte dallo store Unieuro. Nonostante ciò, vi invitiamo comunque a spulciare per bene la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da poter tenere d’occhio tutte le offerte ancora disponibili. Infine, prima di lasciarvi allo shopping di oggi, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte del mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

