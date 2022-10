Se volete migliorare il modo in cui visualizzate le immagini a schermo sul vostro PC desktop, o aggiungere un secondo monitor alla vostra piattaforma, troverete le proposte di Yeppon molto interessanti, poiché lo store ha deciso di vendere una serie di monitor Samsung a prezzi competitivi o comunque nettamente inferiori alla media.

Lo sconto medio è del 30%, avvalorato dal fatto che i modelli compatibili con la promozione sono numerosi, con soluzioni sia da gaming sia per la produttività. Nel primo caso sarete felici di sapere che l’intera gamma Odyssey è in sconto, mentre lato produttività troverete in offerta modelli con pannelli 4K e i cosiddetti smart monitor. Vale la pena segnalare anche la presenza del nuovissimo Odyssey Ark, vincitore del CES Innovation Awards, anche se su quest’ultimo risparmierete “solo” poco più di 100€.

Insomma, a prescindere da quale siano le vostre esigenze, troverete senza dubbio il monitor Samsung perfetto per voi. Anche il budget non sarà un problema, dal momento che si parte da soli 129,99€ per il CF39 con pannello curvo e tecnologia FreeSync fino ai 2.999,99€ per il sofisticato Odyssey Ark, il cui sconto, al momento della nostra scrittura, va e viene.

Se cercate una buona via di mezzo, non è sbagliato prendere in considerazione uno dei tanti smart monitor della serie M, che hanno la peculiarità di integrare le tipiche app delle migliori smart TV, incluso servizi come Netflix, Prime Video e Disney+, potendo accederci tramite la vostra connessione internet. Non solo, poiché queste soluzioni Samsung vi permettono di fare molto altro, come ad esempio dividere lo schermo in due, seguendo da una parte il vostro contenuto in streaming e dall’altra visualizzare e interagire con una schermata della suite Office 365, senza la necessità di collegare il monitor al PC.

Parliamo, in sintesi, di prodotti davvero eccezionali che, complice lo sconto applicato fino al 30%, costituiranno acquisti decisamente convenienti, utili per chi necessita di un monitor della qualità tipica di Samsung e, per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistarli subito, quanto meno prima che essi vadano esauriti o, peggio, che tornino al prezzo originale.

