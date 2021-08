Samsung Flash Weekend, extra sconto del 10% fino al 9 agosto!

Anche se siamo ormai a agosto inoltrato gli store online hanno deciso di continuare a proporre numerose offerte degne di nota. Tra questi sicuramente troviamo lo store ufficiale di Samsung, che spesso ci ha abituato durante i weekend a proporre iniziative per far risparmiare ancora di più rispetto alle già ottime offerte presenti sul sito. Infatti da oggi e fino al 9 agosto potrete effettuare i vostri acquisti con un ulteriore sconto del 10% attivabile grazie al codice sconto SUMMERFLASH!

Attivare il codice è facilissimo. Non dovrete far altro che inserire a carrello il prodotto che volete acquistare scegliendolo da questa pagina e durante la procedura di acquisto, appena sotto all’elenco dei prodotti che avete selezionato, trovete il campo in cui inserire il codice per ottenere il vostro sconto aggiuntivo del 10%! Oltre a questo vi ricordiamo che sullo store di Samsung è possibile anche attivare il finanziamento a tasso zero o il pagamento rateale tramite Karna. Per i grandi elettrodomestici è prevista anche la consegna al piano gratuita.

I prodotti compresi nella promozione sono praticamente tutti quelli presenti sulle pagine dello shop online. Tra i più interessanti vi vogliamo segnalare lo Smart TV QLED 8K Q900TS, una delle punte di diamante tra i televisori Samsung che già risulta scontato di 4.000€ e che con l’utilizzo del codice SUMMERFLASH potrete portare a casa a soli 2.699€! Ovviamente non stiamo parlando di una cifra bassa ma considerando il prezzo di listino e le caratteristiche tecniche di questo TV non possiamo far altro che segnalarvelo.

Lo Smart TV QLED 8K Q900TS è infatti un televisore da ben 75″ con un pannello QLED con la strabiliante risoluzione di 8K che da il meglio di se grazie al processore Quantum 8K che migliora l’esperienza visiva con un intelligente sistema di upscaling e la funzione Adaptive Picture. Anche dal punto di vista audio godiamo delle migliori tecnologie, con l’Object Tracking Sound+ che crea un audio cinematografico assolutamente realistico che segue il movimento degli oggetti sulla scena. A completare il tutto non manca l’HDR, la modalità gioco con AMD FreeSync e l’integrazione con gli assistenti vocali.

N.B.: vi ricordiamo che per ottenere l’extra sconto del 10% dovrete inserire il codice SUMMERFLASH durante la procedura di acquisto. Il codice sconto sarà valido fino al 9 agosto 2021.

