Samsung Galaxy A52s ad un prezzo bomba su eBay dopo questo coupon

Tanti portali si sono affacciati al Black Friday piazzando offerte a tutto campo, eBay invece ha deciso di percorrere un’altra strada, seppur proponendo sconti pazzeschi. Quest’ultimi, infatti, non provengono dai classici ribassi di prezzo, ma dal codice sconto “NOV21EDAYS“, che vi permetterà di risparmiare un ulteriore 10% su molteplici prodotti già ampiamente scontati dal portale. Questo significa poter acquistare il meglio della tecnologia e non solo a cifre mai così convenienti.

I dettagli riguardanti questo coupon li abbiamo descritti e approfonditi nel nostro articolo dedicato, visionabile a questo indirizzo. In questa sede ci limiteremo a segnalarvi che il suddetto coupon vi permetterà di acquistare il Samsung Galaxy A52S ad un prezzo mai visto finora, visto che parliamo di soli 332,91€ invece di 369,90€, cifra che a sua volta era crollata di altri 100€, dal momento che il prezzo originale di questo smartphone è di 469,90€. Parliamo di un risparmio totale di oltre 100€ che, oltre a permettervi di acquistare questo dispositivo al prezzo più basso di sempre, vi consentirà di mettere le mani su quello che è ad oggi uno dei migliori smartphone della fascia media.

Il Samsung Galaxy A52S, infatti, è un dispositivo molto equilibrato e potremmo definirlo un aggiornamento del già ottimo Galaxy A52. Sostanzialmente, il modello S riprende le forme e i componenti del modello originale, fatta eccezione per il processore, dove a spiccare vi è ora lo Snapdragon 778G al posto dello Snapdragon 720. L’implementazione del nuovo chip offre a questo smartphone una marcia in più, non tanto lato prestazioni, le cui differenze si noteranno solo in gaming, quanto piuttosto nel permettere al dispositivo di supportare la rete 5G, facendo sì che sia a prova di futuro.

Come detto, il resto delle specifiche tecniche sono le medesime del modello originale, il che vuol dire che il Samsung Galaxy A52S si conferma un buon smartphone per scattare le fotografie, grazie al sensore principale da 64MP stabilizzato otticamente, che garantisce foto stabili e poco mosse anche in condizioni di luminosità non ideali. Grazie alla batteria da 4.500 mAh e al chip poco energivoro, l’autonomia saprà farvi arrivare tranquillamente al secondo giorno, anche se usato in modo intenso. Essendo anche il display lo stesso del modello originale, quest’ultimo rimane ottimo, con la tipica tecnologia Super AMOLED di Samsung, che vi assicurerà colori brillanti e una luminosità all’aperto ai vertici della categoria.

Insomma, se il Samsung Galaxy A52S era già uno smartphone da non perdere con le tipiche offerte eBay, con l’ausilio di questo codice sconto diventa un affare senza se e senza ma. Ovviamente il coupon non durerà per sempre e ci sono buone possibilità che termini prima lo stock del venditore, quindi consigliamo di non indugiare troppo, anche perché ci sono numerose altre offerte imperdibili sulle pagine di eBay, che suggeriamo di consultare al seguente indirizzo. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021 e con questo vi auguriamo buono shopping!

