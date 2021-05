Samsung Galaxy Book Ion scontato di oltre 300€ su Mediaworld

Dopo aver iniziato la mattinata con le offerte del giorno di Amazon, vi segnaliamo ora le offerte giornaliere del “Solo per Oggi” di Mediaworld, occasione sempre ghiotta per risparmiare sui propri acquisti online. A tal proposito, con Mediaworld sarà molto semplice e veloce, a patto che effettuiate l’acquisto entro la mezzanotte di oggi, dato che questo tipo di offerte scade dopo 24 ore.

Come al solito, il portale raduna prodotti di svariate categorie in modo da permettere a quante più persone possibili di trovare l’articolo adatto alle proprie esigenze. Le offerte sono tutte molto interessanti, ma quella che riteniamo meriti una menziona speciale è il Samsung Galaxy Book Ion, proposto nella variante da 13 pollici con processore Intel Core i5 e 8GB di RAM a 1.099,00€ invece di 1.429,00€.

Si tratta di un notebook molto elegante e raffinato, il cui design presenta un’accattivante finitura aura avvolgente, che cambia colore ogni volta che la luce lo colpisce da una un’angolazione diversa. Il Samsung Galaxy Book Ion si differenzia dagli altri notebook non solo per questo particolare, ma anche per il fatto che implementa uno schermo QLED, un’arma che il noto produttore coreano ha deciso di implementare anche sui notebook, cosa che finora non era riuscita a fare nessun altro produttore di computer.

Non è un caso, quindi, che i notebook Samsung stiano acquisendo un enorme popolarità negli ultimi anni, dal momento che riescono a mettere insieme un design esclusivo, prestazioni e facilità d’uso. Inoltre, il Samsung Galaxy Book Ion vanta il Wireless PowerShare, ossia una tecnologia che vi permetterà di ricaricare lo smartphone semplicemente appoggiandolo sul touchpad del notebook, dopo aver premuto la combinazione di tasti Fn+F11, necessaria per attivare questa sofisticata modalità di ricarica. Con un’autonomia che può superare le 20 ore, questo modello si rivela perfetto anche per chi necessita di un notebook in grado di reggere un’intera giornata di lavoro senza dover ricaricare, mentre il suo spessore ridotto e peso piuma vi permetteranno di portare la produttività sempre con voi.

Arrivati a questo punto, il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina dedicata della promozione, dove troverete tantissime altre offerte interessanti.

