Samsung Galaxy Book S con CPU Intel a meno di 800€ su Mediaworld

Dopo avervi segnalato quelle che sono le principali offerte del giorno di Amazon, passiamo ora a proporvi anche quelle di Mediaworld che, con ogni probabilità, continuerà ad offrire ottime occasioni di acquisto anche in quest’ultima settimana di luglio, dandovi modo di comprare diversi elettrodomestici per la casa, nonché ottime soluzioni di personal computer, come portatili compatti ma potenti, perfetti da portare in vacanza e rimanere sempre connessi.

Le offerte, valide per 24 ore, sono dunque molto variegate ma, per quanto riguarda la giornata di oggi, ci preme segnalarvi una promozione che certamente farà la felicità di chiunque cerchi un notebook ultrasottile, leggero, moderno e con ottime prestazioni. Parliamo del Samsung Galaxy Book S, un dispositivo che il noto e-commerce propone oggi a 779,00€ invece di 1.229,00€ nella variante con processore Intel Core i5-L16G7, 8GB di RAM e 256GB di spazio interno, questi ultimi affidati ad un SSD di tipo eUFS.

Come anticipato, il Samsung Galaxy Book S è uno dei notebook più piccoli ma potenti del mercato, perfetto per coloro che necessitano di una soluzione che gli permetta di lavorare in mobilità con la stessa facilità di quando lo si utilizza in casa. Il display da 13 pollici vi garantirà una luminosità di ben 600 nit all’aperto, oltre a risoluzioni elevate e colori ricchi e dettagliati, tipici dei pannelli Samsung. Inoltre, lo schermo è touch e, volendo, potrete scegliere se usare o meno questa caratteristica semplicemente tramite un semplice gesto, in modo da garantirvi la massima praticità.

Ottimi i materiali che, oltre a conferirgli un design elegante, gli permettono di essere resistente e leggero, con un peso che non raggiunge nemmeno la soglia del chilogrammo. Pochissime sono le soluzioni in grado di garantire questa leggerezza e stupisce come Samsung sia riuscita a raggiungere certi livelli di qualità fin da subito. Il Samsung Galaxy Book S, infatti, è il primo notebook della nota azienda coreana e, nonostante ciò, riesce a fare meglio di tante soluzioni di brand che hanno molta più esperienza nel settore. Insomma, un notebook perfetto per la produttività, per lo studio e per chi possiede un dispositivo Samsung, dato che questi ultimi potranno sfruttare l’ecosistema Galaxy, con funzionalità esclusive e trasformare l’ispirazione in realtà.

