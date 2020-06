Samsung Galaxy S20 a soli 769 euro nelle offerte Solo per Oggi Mediaworld

Siete alla ricerca di un buon smartphone? Quest’oggi, e solo per questa giornata, il Samsung Galaxy S20 è venduto a un prezzo molto allettante, vale a dire 769 euro, grazie alle offerte “Solo per oggi” di Mediaworld. Come se non bastasse, la promozione è compatibile con tantissimi altri prodotti del catalogo, tra cui smartphone, Smart TV ed elettrodomestici.

Con un Display da 6,2 pollici Dynamic AMOLED, il Samsung Galaxy S20 rappresenta a tutti gli effetti un ottimo smartphone per caratteristiche e prezzo di vendita. Sotto al cofano troviamo un processore Exynos 990 (operante ad una frequenza di 2,73 GHz) accompagnato da 8 GB di Memoria RAM e 128 GB di Memoria interna, in parte occupata dal sistema operativo Android 10 con OneUI di Samsung. Sulla parte posteriore dello smartphone troviamo una tripla fotocamera Dual OIS con AF e Flash LED, mentre sulla parte anteriore una fotocamera da 10 MP, ideale per i selfie. Il suo prezzo consigliato è di 929 euro, ma è disponibile solo per oggi a 769 euro.

Sempre per oggi, è disponibile una Smart TV della Samsung, con nome in codice UE43TU7070UXZT. Si tratta di un televisore che vanta un pannello da 43 pollici con risoluzione in 4K UHD (3840×2160 pixel). Essendo un prodotto intelligente, non manca la connettività Wi-Fi, Ethernet e DLNA. Inoltre, massima compatibilità con le reti italiane grazie ad un tuner digitale terrestre, DVB-T2 e Satellitare DVB. Il suo prezzo è di 339 euro con la possibilità di dilazionarlo a tasso zero.

