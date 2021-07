Samsung Galaxy S20 FE 5G a meno di 500€ su eBay

Anche se il periodo estivo ha fatto diminuire la quantità di offerte disponibili in rete, è ancora possibile fare ottimi acquisti online. A dimostrarlo sono già state le offerte Amazon della mattinata, alle quali ora si aggiungono quelle di eBay che, con l’inizio di questa nuova settimana, ha deciso di rimpolpare le ottime offerte della sezione “Gli Imperdibili“, mantenendo però attivi gli ottimi sconti su smart tv, smartphone ed elettrodomestici.

Tra le numerose offerte vi segnaliamo quella sul Samsung Galaxy S20 FE 5G che oggi viene proposto a 499,99€, ossia il prezzo più basso della rete. Un’occasione da cogliere al volo, come hanno già fatto numerose persone, visto che ad essere rimasta disponibile è solo la variante in colorazione rossa.

Per i meno attenti, vale la pena sottolineare che la proposta attuale riguarda il modello FE 5G, con processore Snapdragon 865 al posto di Exynos 990. In questo caso, il chip di Qualcomm vi garantirà un’autonomia migliore rispetto alla soluzione proprietaria di Samsung, oltre a prestazioni generali leggermente più alte. Per il resto, il Galaxy S20 FE 5G condivide le caratteristiche del modello standard, ossia un display Super AMOLED da 6,5 pollici e frequenza di aggiornamento a 120Hz, 6GB di RAM, 128GB di spazio interno con la possibilità di espanderlo tramite Micro SD e un comparto fotografico composto da 3 sensori posteriori, di cui 2 da 12MP e uno da 8MP.

Grazie al Dual Pixel, il Galaxy S20 FE 5G scatta foto perfette sia di giorno che di notte, mentre la potenza del processore vi permetterà di registrare video fino a 4K 60FPS con un elevato bitrate, in modo che i videomaker più esperti potranno intervenire in post produzione e creare contenuti di livello in maniera molto più semplice. A completare quello che è uno smartphone completo è la certificazione IP68, la ricarica rapida e la possibilità di usarlo in modalità Dex, connettendolo al televisore e avere un’esperienza multitasking quasi come quella di un PC.

Uno smartphone che, sebbene non sia il modello top della serie Galaxy S20, è quello più bilanciato, nonché quello dal miglior rapporto qualità/prezzo, creato appositamente per coloro che cercavano un dispositivo Samsung che implementasse specifiche all’avanguardia senza che il prezzo lievitasse troppo, prezzo che oggi diventa ancora più interessante grazie a eBay.

