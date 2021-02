Samsung Galaxy S20 FE ad un prezzo mai visto su eBay!

Dopo avervi proposto le migliori offerte del giorno di Amazon dedicate agli aspirapolvere robot, è ora giunto il momento di scoprire anche quali sono le proposte degli Imperdibili di eBay di oggi, tenendo a mente che la piattaforma, grazie alle sue numerose categorie di prodotti, inserisce sempre una vasta gamma di ottime occasioni che spaziano tra smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici per la cucina, videogiochi, capi d’abbigliamento e persino tante promozioni sulla fornitura di caffè in cialde, con sconti che talvolta arrivano a ridurre i prezzi anche più dell’80%!

Molte le proposte disponibili ma, tra le varie, ci preme segnalarvi quella relativa all’ottimo smartphone Galaxy S20 FE, che oggi potrete acquistare a soli 489,90€, con uno sconto di ben oltre 140€ rispetto al suo prezzo di listino. Questo particolare smartphone è il perfetto compromesso per tutti coloro che cercano una soluzione di fascia media in grado di avere buone performance, realizzare ottime foto o anche per chi cerca un buon dispositivo per il mobile gaming. Galaxy S20 FE monta un display AMOLED Infinity-O FHD+ da 6.5” che presenta un piccolo forellino in alto per la telecamera interna, ma che rimane in grado di donare profondità ad ogni immagine su schermo, arrivando ad essere incredibilmente immersivo grazie ai suoi bordi piatti avvolti da cornici quasi inesistenti che gli conferiscono un design minimale ma molto efficace.

A garantire le ottime prestazioni di Galaxy S20 FE ci pensa il potente processore Octa Core, 6GB di RAM e 128GB di memoria espandibili fino ad 1TB ed anche l’ottima batteria da 4500 mAh che, oltre ad ottimizzare il suo funzionamento in base all’utilizzo, vi permette in appena 30 min di ottenere più del 50% di carica. Per quanto riguarda il comparto fotografico di Galaxy S20 FE ci troviamo di fronte a 3 fotocamere con tanto di ultra grandangolo e teleobiettivo dotato di un grandioso zoom ottico 3x, ed inoltre ogni foto poi viene potenziata dall’intelligenza artificiale che permette di ottenere foto ricche di dettagli e colori anche quando scarseggia la luce. Infine, l’ultima grande caratteristica di Galaxy S20 FE è senza dubbio la sua resistenza all’acqua certificata IP 68 che gli permette di essere immerso fino a 30minuti, e che lo rende anche immune alle fastidiose infiltrazioni di polvere.

ottimo affare, ma si tratta solo di una dei tanti articoli scontati incluso negli Imperdibili di eBay di oggi, ed è per questo che, come sempre, vi invitiamo a fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima! Come avrete capito, il Galaxy S20 FE a questo prezzo è senza dubbio un’, ma si tratta solo di una dei tanti articoli scontati incluso neglidi oggi, ed è per questo che, come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina relativa alle promozioni del giorno , così da poter trovare l’offerta più vicina alle vostre esigenze. Inoltre, sempre parlando di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un buono sconto gratuito in grado di farvi risparmiaresui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima!

Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di oggi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!