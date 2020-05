Samsung Galaxy S20: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Siete alla ricerca di uno smartphone android ma non sapete quale scegliere? Come già trattato ieri per iPhone, quest’oggi volevamo illustrarvi quelli che sono i prodotti che la nota casa produttrice coreana da qualche mese ha lanciato sul mercato. C’è da dire che in questi anni Samsung ha puntato molto sulla fascia medio bassa dei suoi prodotti, cercando di fornire ai suoi clienti un’alternativa più economica ma valida anche dal punto di vista fotografico, considerando che si sta parlando di poche centinaia di euro.

Ma veniamo al dunque, Samsung qualche mese fa ci ha presentato quelli che sono i suoi tre top di gamma, parliamo dunque sella serie S20, ognuno disponibile in due configurazioni differenti (4G,8Gb di Ram e 5G 12Gb di Ram) tranne l’S20 Ultra. Partiamo con l’illustrarvi quello che è il più “piccolo” della famiglia, non per le dimensioni dato che stiamo parlando di uno smartphone con un display da 6,2″ Dynamic AMOLED 2X HDR10+ da 120Hz con risoluzione 3200 x 1440 (Quad HD+), il tutto gestito da un processore Exynos 990 e memoria ram da 8GB ed archiviazione da 128GB (espandibili tramite scheda SD fino a 1Tb). Come di consueto anche quest’anno il colosso coreano ci presenta novità dal punto di vista fotografico con un comparto posteriore costituito da ben 3 fotocamere con cui è possibile registrare video anche in 8k, una da 12megapixel f/1.8, un’altra da 12 megapixel ultragrandangolare con angolazione di 120° f/2.2, per ultima troviamo un sensore da 64megapixel 3X hybrid zoom f/2.2. La fotocamera anteriore ha invece un’unico sensore da 10megapixel f/2.2. Per quanto riguarda la batteria, Samsung non è mai stata un’eccellenza del settore ma con i suoi 4000mAh possiamo gestire tranquillamente anche il dispendio energetico dello schermo da 120Hz senza problemi fino a sera.

Parlando del fratello maggiore Galaxy s20+ troviamo differenze soltanto in alcuni piccoli dettagli come, la dimensione dello schermo, che in questo caso è da 6,7″ ma con medesime caratteristiche. Dal punto di vista fotografico abbiamo un sensore aggiuntivo ToF con angolazione 72° f/1.0, per quanto riguarda la batteria troviamo un incremento di 500mAh, mentre se si ha bisogno di più archiviazione è disponibile anche la versione 5G con taglio da 512GB. Che dire, se si ha bisogno di uno smartphone dalle dimensioni maggiorate e di un archiviazione considerevole senza esagerare con il prezzo, S20+ è un ottimo alleato.

Ultimo ma non per importanza, troviamo la punta di diamante 2020 di Samsung, stiamo parlando di S20 Ultra 5G, disponibile purtroppo soltanto in due colorazioni un tantino scure considerando i colori vivaci dei suoi fratelli minori, infatti è disponibile soltanto in Cosmic Gray e Cosmic Black. Passiamo ora alla parte più interessante del gioiellino di casa Samsung, quest’ultimo presenta uno schermo anch’esso Dynamic AMOLED 2X HDR10+ 120Hz ma da ben 6,9” con medesima risoluzione Quad HD+, ma al suo interno troviamo ben 12GB di Ram affiancati da un archiviazione da 128GB oppure 512GB, mentre la novità la troviamo dal punto di vista fotografico, infatti è presente un sensore anteriore da ben 40megapixel f/2.2, mentre nella parte posteriore troviamo un sensore da 108 megapixel f/1.8 accompagnato da una fotocamera grandangolare da 12megapixel f/2.2 abbastanza luminosa e da un sensore zoom 4x da 48megapixel f/3.5 con possibilità di ingrandimento fino a 100x, come ultimo troviamo un sensore ToF per il calcolo della scena in 3D per eseguire uno scontornamento più preciso, sia nelle foto che nei video. Per quanto riguarda la batteria troviamo una 5000mAh, mentre per le altre funzionalità del telefono sono le medesime per tutta la serie.

Dunque, come di consueto, abbiamo cercato di chiarire le vostre indecisioni

