Samsung Galaxy S21+: che prezzo! Sconto di 330€ da Unieuro!

La promozione Natalissimi di Unieuro prosegue a gonfie vele e non è un caso visto che il Natale è sempre più vicino. Come avrete già scoperto nei giorni scorsi, le offerte di questa iniziativa sono molto allettanti, con ribassi di prezzo che superano persino la soglia del 50%. A questo giro vogliamo continuare a proporvi i prodotti più interessanti e lo facciamo informandovi del fatto che il Samsung Galaxy S21 Plus viene di nuovo proposto a prezzo scontato.

Come ricorderete, infatti, il top di gamma di Samsung venne proposto in offerta durante il Black Friday e adesso coloro che non lo acquistarono hanno un’altra possibilità di prenderlo ad un prezzo più conveniente rispetto a quello di listino che, ricordiamo, è di ben 1.079,00€. In occasione del Natale, Unieuro ha tagliato il prezzo del 30% su questo specifico modello, il che significa che ora potrete acquistarlo a 749,00€.

Presentato ad inizio 2021 insieme alla famiglia Galaxy S21, il Samsung Galaxy S21 Plus è uno degli smartphone che non ha bisogno di presentazioni, dal momento che si tratta della massima espressione di tecnologia del noto produttore coreano. Un dispositivo all’avanguardia sotto ogni punto di vista e, nonostante la tecnologia si muova velocemente, rimarrà uno dei migliori smartphone anche nei prossimi anni. A bordo vi è infatti l’ottimo Exynos 2100, un processore creato direttamente da Samsung, e memorie di ultima generazione come le UFS 3.1, che garantiscono allo smartphone un’apertura fulminea delle applicazioni e una fluidità ai vertici della categoria grazie al display a 120Hz.

Lo schermo di Galaxy S21 Plus è un altro punto di forza di questo smartphone insieme al comparto fotografico, cavalli di battaglia che Samsung si porta dietro ormai da diversi anni nei suoi top di gamma. La qualità delle foto, infatti, è un passo avanti alla concorrenza, sia per quanto concerne gli scatti eseguiti con il sensore principale, sia per quanto riguarda quelli con teleobiettivo. I video potranno poi essere registrati fino all’8K, una risoluzione altissima e forse ancora poco sfruttabile, ma che farà la gioia dei professionisti dell’editing.

Insomma, uno smartphone che non deluderà le aspettative di nessuno e per questo consigliamo di cogliere al volo questa occasione di Unieuro che, in occasione del Natale, si sta rivelando uno dei migliori e-commerce dove effettuare i propri acquisti. Detto ciò, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter visionare tutte le proposte esistenti. Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Qualora siate interessati ai buoni sconto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata al seguente indirizzo. Buon divertimento e buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!