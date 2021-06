Samsung Galaxy S21 da 256GB al prezzo più basso di sempre su Mediaworld

Come abbiamo visto nel corso della giornata di ieri, Mediaworld ha iniziato questa nuova settimana proponendosi con una serie di promozioni davvero molto vantaggiose, segno che il portale intende mettersi in mostra anche in un periodo in cui, probabilmente, la maggior parte delle attenzioni cadranno sul Prime Day 2021. Ad ogni modo, come già anticipato in altre occasioni, non bisogna distogliere lo sguardo da quelle che sono le offerte del giorno di tali portali dato che, proprio in queste circostanze, potrebbero farvi risparmiare cifre mai così elevate.

Tant’è che, tra le varie offerte del giorno di Mediaworld, si segnalano numerosi prodotti a prezzi davvero bassissimi, tra cui vi segnaliamo l’ottimo Samsung Galaxy S21, la cui offerta consiste nel proporre la variante con 256GB di memoria interna a 699,00€ invece di 929,00€, ovvero uno dei prezzi più bassi della rete per questo specifico modello!

Come saprete, il Samsung Galaxy S21 è attualmente lo smartphone top di gamma di Samsung, e il modello proposto in offerta è quello con display da 6,2 pollici, ideale per chi preferisce avere uno dei migliori smartphone del 2021 tenendo in considerazione la maneggevolezza e la facilità d’uso con una sola mano. Presentato ad inizio 2021, il Samsung Galaxy S21 vanta caratteristiche tecniche che faranno sì che chiunque rimanga stupito dalle sua capacità, a partire da chi cerca prestazioni di un certo livello fino ad arrivare a coloro che vogliono un dispositivo in grado di scattare foto e registrare video quasi come una fotocamera digitale professionale.

A tal proposito, vale la pena segnalare che l’ultimo modello di Samsung riesce a registrare video in 8K a 30FPS e slow motion fino a 960FPS, nonché 4K a 60FPS con HDR e stabilizzazione. Questo è reso possibile grazie non solo alla qualità delle lenti, ma anche dal nuovo processore fatto in casa, ovvero l’Exynos 2100.

Insomma, acquistare il Samsung Galaxy S21 potrebbe non essere stato mai così conveniente, motivo per cui consigliamo di approfittarne anche perché, come saprete, le offerte del Solo per Oggi di Mediaworld dureranno solo 24 ore e a partire dalla prossima mezzanotte quasi sicuramente questa e altre offerte presenti oggi nel catalogo non ci saranno più. Ciò detto, prima di procedere allo shopping, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

