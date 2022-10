Se state cercando uno smartphone top di gamma, del design minimale ed elegante, vi consigliamo di dare uno sguardo alla promozione disponibile sullo store Samsung. Per il momento, e solo fino al 1 novembre, avrete infatti la possibilità di portarvi a casa il Galaxy S22 Ultra o il Galaxy S22| S22+ con uno sconto massimo di 350€. Vi basterà semplicemente applicare il codice sconto nell’apposito box, subito prima di completare il pagamento, per vedere la somma totale scendere automaticamente.

Un’offerta che non dovreste assolutamente lasciarvi scappare, visto l’ottimo sconto applicato e la possibilità di portare a casa un Galaxy Watch 4 in regalo! Proprio per questo motivo, trattandosi di un prodotto così interessante e disponibile ad un prezzo davvero ridotto, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora in promozione!

I Samsung Galaxy Series S sono una vera e propria garanzia, sia dal lato performance sia dal lato design. Il processore da 4nm di cui sono dotati è il più intelligente di sempre in un Galaxy, per cui CPU e GPU sono più veloci rispetto alla generazione precedente. Ciò vi consente di utilizzare app e navigare sul web nella massima fluidità!

Tra le innovazioni più interessanti in ambito tecnico, c’è indubbiamente il comparto fotografico dotato della tecnologia Nightography. Quest’ultima permette di sfruttare l’ottimo sensore a grandi pixel per attirare più luce e immortalare immagini di altissima qualità, anche in condizione di scarsa luce. In più, il Super Clear Glass e Lens si occupano di attenuare i riflessi garantendo scatti nitidi e luminosi. Non meno importante, questi smartphone vi assicurano video super fluidi grazie alla stabilizzazione ottica che corregge le vibrazioni con un grandangolo più ampio del 58%, campionando rapidamente il movimento e garantendo la massima nitidezza.

Inoltre, non dovrete mai temere di avere immagini dalle tinte poco sature poiché il Super HDR corregge i colori fotogramma per fotogramma, per tonalità e dettagli davvero epici. Da non sottovalutare anche il luminoso display di Galaxy S22 e quello ancora più luminoso di Galaxy S22+! Il pannello Dynamic AMOLED 2x è stato progettato proprio per assicurarvi la massima legibilità anche all’aperto, in modo tale da non avere problemi neanche sotto la luce del sole.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto dei prodotti, invitandovi a consultare la pagina Samsung dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

N.B: inserire il codice sconto SAMSUNGS22 nell’apposita sezione per ricevere lo sconto. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di effettuare il pagamento.

