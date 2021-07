Samsung Galaxy Tab S6 Lite e tantissimi altri prodotti in sconto da Unieuro!

Dopo avervi segnalato quelle che sono le migliori offerte del giorno, proseguiamo passando nuovamente da Unieuro che con la sua iniziativa Freedom Black Friday propone tantissime occasioni con decurtazioni di prezzo che coinvolgono sia notebook che tablet e smartphone, senza pagare la spedizione! Ma affrettatevi perché è valida soltanto fino all’11 luglio!

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, uno dei migliori tablet Android in circolazione, disponibile adesso al prezzo di 299,90€ anziché di 399,90€ a seguito di uno sconto del 25%. Dotato di una scocca in alluminio, questo tablet, oltre ad avere un caratteristico design ben rifinito dall’elegante stile minimalista, si dimostra leggero, sottile e compatto. L’ideale per ottenere il massimo della portabilità in ogni circostanza! Segnalalo, inoltre, come una buona opzione di acquisto per il ritorno a scuola di settembre la cover da abbinare della Tucano disponibile al prezzo di 25,90€!

Oltre ad avere un ampio display da 10.4 pollici, questo tablet è equipaggiato da un processore Samsung Exynos 9611 abbinato a 4 GB di RAM e ad una memoria interna di 64GB. Nel caso in cui 64GB non dovessero bastarvi, non temete, perché con la memoria espandibile fino a 1TB avrete più spazio per salvare i vostri contenuti.

Grazie ai velocissimi tempi di caricamento, ai movimenti fluidi e alla connessione Wi-Fi ad alta velocità, Samsung Galaxy 6 Tab Lite si inserisce fra le migliori proposte per un utilizzo professionale e persino ludico, per poter godere al meglio dei film e delle vostre serie tv preferite in ogni momento, con un’autonomia garantita fino a 14 ore!

Ma la particolarità di questo tablet risiede nella straordinaria ed ergonomica S Pen, inclusa nella confezione che racchiude in un unico dispositivo tanti strumenti di scrittura diversi. La sua incredibile sensibilità alla pressione la rende il complemento perfetto con la quale potrete disegnare, firmare documenti o prendere appunti comodamente e in qualsiasi momento!

Come avrete visto, le offerte di quest’incredibile iniziativa lanciata da Unieuro sono davvero tantissime, e il nostro consiglio è quello di andarle a scoprire visitando il sito ufficiale. Detto ciò, concludiamo suggerirvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre aggiornato sulle nostre offerte!