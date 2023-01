Se siete alla ricerca di un buon tablet che sia in grado di soddisfare sia le esigenze relative al tempo libero, quanto di rispondere alle necessità di un uso strettamente accademico o professionale, allora occhio a questa offerta Amazon, perché l’articolo qui proposto ha davvero pochi eguali!

Stiamo parlando dell’ottimo tablet Samsung Galaxt Tab S8. Un dispositivo ormai ben noto sul mercato, e certamente una delle migliori scelte possibili nell’ambito dell’acquisto di un tablet che sia versatile, funzionale e reattivo. Non a caso, parliamo di un prodotto dal prezzo consigliato di ben 899,00€, ma che grazie ad Amazon oggi può essere vostro a soli 684,98€, con un risparmio netto pari al 24%!

Insomma, parliamo di un risparmio di oltre 210 euro, non pochi per un prodotto come questo che, collocandosi nella fascia più alta del mercato, è in grado di garantirvi performance ottime, oltre che una grande versatilità, complice anche la splendida S Pen con attacco magnetico sul retro, inclusa nella confezione del dispositivo, e progettata per permettere ai creativi di potersi sbizzarrire con Tab S8. S Pen, infatti, non è solo maneggevole e stilosa, ma anche comoda da impugnare, e progettata per offrire una bassissima latenza, così che la risposta sia realistica e pari alla classica accoppiata foglio+penna.

A corredo c’è poi uno schermo a dir poco spettacolare: un LCD da 11″, con risoluzione 2560 x 1600 e con una frequenza massima di ben 120Hz, sviluppato non solo per risultare sempre chiaro e sempre ben leggibile, ma anche e soprattutto per offrirvi una visione cristallina e realistica dei contenuti, siano essi quelli legati al mero intrattenimento, o le funzioni di disegno tipiche di app come Clip Studio Paint, sviluppato appositamente per offrire il meglio di sé sui dispositivi Galaxy Tab.

Dotato di una modalità Multischermo efficiente e funzionale, che permette di impostare in pochissimi passaggi la visione su più dispositivi, Samsung Galaxy Tab S8 è, senza mezzi termini, un dispositivo pensato soprattutto per i creativi, che potranno così disegnare, creare e immaginare nuovi mondi attraverso la splendida combinazione di schermo e penna offerti da questo ottimo tablet.

Insomma, parliamo di un ottimo prodotto e, per questo, vi suggeriamo caldamente di approfittare subito dell’ottimo sconto proposto dal portale, visitando la pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

