Se cercate un tablet Android che sia davvero capace di offrire una produttività paragonabile a quella di un PC, dovete necessariamente puntare in alto e valutare ad esempio il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra che, solo per oggi, viene proposto da Mediaworld con uno sconto di 200€.

Il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è la massima espressione nel settore tablet e quella di Mediaworld è una delle prime occasioni per acquistarlo a prezzo scontato. La riduzione di 200€ coinvolge la versione con 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, il cui prezzo è di 1.299,00€ ma grazie alle offerte del portale potrà essere vostro a 1.099,00€.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è un tablet in grado di soddisfare gli utenti più esigenti, grazie anzitutto allo Snapdragon 8 Gen 1, attualmente il processore più potente di Qualcomm. Oltre a vantare prestazioni leader della categoria, questo chip gode di un’ottima efficienza energetica, merito del processo produttivo a 4 nm, che permette alla batteria di non esaurirsi rapidamente a causa dell’elevata potenza.

La batteria è da 11.200 mAh e, come detto, consentirà al tablet di rimanere acceso e di essere usato intensamente per tutto l’arco della giornata senza problemi, oltre a potersi ricaricare in tempi brevi grazie a un caricatore Super Fast da 45W. Per offrire la miglior esperienza d’uso, il produttore ha optato per uno schermo da 14,6 pollici con risoluzione 2960 x 1848, tecnologia Super AMOLED e refresh rate a 120 Hz. I numeri parlano chiaro e sono più che sufficienti per posizionare il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra nella fascia premium del mercato.

Questo tablet fa anche debuttare per la prima volta su questi dispositivi il Samsung Health, app che consente di mantenere sotto controllo numerosi dati relativi alla vostra salute e attività fisica. Su uno schermo così grande non poteva inoltre mancare la S-Pen (inclusa in confezione) che, oltre a permettere di accedere a svariate scorciatoie e funzioni speciali, consente di essere utilizzata come pennello per disegnare sul bellissimo display di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

La proposta top di gamma di Samsung ha ricevuto accortezze anche sul comparto fotografico, integrando sensori di alta qualità sia nella frontale che posteriore, arricchiti con la tecnologia Auto Framing che, oltre a mantenere a fuoco uno o più soggetti, consente di effettuare automaticamente uno zoom in entrata o in uscita per includere tutti i partecipanti alla conversazione.

Insomma, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è un tablet davvero all’avanguardia e dotato di tutti i crismi. Poterlo acquistare già a 200€ in meno è un’ottima occasione visto che parliamo di un dispositivo arrivato sul mercato da pochissimo e, per questo, vi rimandiamo direttamente alla pagina dell’offerta, invitandovi a comprare il prodotto prima che, prevedibilmente, vada a ruba.

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!