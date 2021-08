Samsung Galaxy Watch 4 già in sconto con questo coupon!

Il Samsung Unpacked 2021 ha permesso a tutti gli appassionati di conoscere tutte le caratteristiche principali di diversi nuovi dispositivi del colosso asiatico, come Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Watch 4 e Buds 2! In queste ore, Amazon ha inaugurato una nuova ed interessante iniziativa che coinvolge tutte le edizioni del Samsung Galaxy Watch 4. Infatti, sfruttando un coupon potrete prenotarlo con uno sconto di 70,00€ dal prezzo consigliato.

Per poter beneficiare del vantaggio offerto dal codice promozionale, è doveroso seguire pochi e semplicissimi passaggi. Innanzitutto, bisogna scegliere il modello di vostro gradimento del Watch 4 e, successivamente, iniziare il processo di prenotazione. Una volta raggiunta la pagina finale d’acquisto vi basterà inserire il codice sconto “WATCH70” nell’apposita casella.

Tra i tanti modelli disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo all’edizione base del Samsung Galaxy Watch 4, in particolare quella con cassa da 40 millimetri, che viene commercializzata a 269,00€. Quest’oggi potrete prenotarla a 199,00€, utilizzando appunto il codice sconto “WATCH70”, vale a dire il prezzo più basso di sempre, ad una settimana dalla sua presentazione ufficiale.

Il Samsung Galaxy Watch 4 da 40 millimetri rappresenta un concentrato di tecnologia e vanta una scocca elegante e minimalista. Infatti, è in grado di effettuare un elettrocardiogramma (ECG) e di misurare la pressione arteriosa, grazie al nuovo sensore Samsung Bioactive Sensor 3-in-1. Tra le sue specifiche tecniche, troviamo anche un nuovo strumento per il calcolo della composizione corporea e oltre cento modalità di allenamento differenti.

Non manca il tracciamento del sonno che, rispetto alla passata generazione, è stato migliorato per poter rilevare continuamente il livello d’ossigenazione nel sangue. Il tutto è gestito dal sistema operativo Wear OS Powered by Samsung, un’edizione migliorata dal colosso asiatico del “classico” WearOS di Google, che include alcune migliorie oltre a tutti i servizi proprietari targati Samsung.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche e, considerando il nuovo prezzo di vendita, rappresenta un ottimo investimento per i vostri allenamenti. Ciò detto, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale per scegliere il modello di vostro gradimento del Watch 4 di Samsung.

N.B.: Il codice sconto “WATCH70” è valido fino al prossimo 5 settembre 2021, quindi vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità!

