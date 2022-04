Se non avete ancora acquistato uno smartwatch e siete alla ricerca di un prodotto che unisca stile e tecnologia, con un occhio di riguardo alle funzionalità dedicate al fitness, vi consigliamo di dare un’occhiata a questa interessantissima offerta Amazon, che oggi propone il bellissimo Samsung Galaxy Watch4 a un prezzo assolutamente strepitoso, con un risparmio di ben 100€ sul suo prezzo originale di listino!

Questo elegante smartwatch infatti non solo è utile per avere al polso tutte le comodità legate al nostro smartphone, ma è progettato per offrire un monitoraggio del nostro corpo preciso e costante, che si tratti di seguire l’attività fisica o controllare il nostro sonno, fornendo anche una valutazione della nostra composizione corporea. Un prodotto davvero completo e di qualità, che con questa promozione può essere vostro a soli 169,00€, con uno sconto del 37% rispetto all’originale prezzo di listino di 269,00€

Samsung Galaxy Watch4 è progettato per offrire il massimo in ambito fitness, studiando e analizzando i valori biometrici di chi lo utilizza per offrire un reale monitoraggio della propria attività e dei progressi dei nostri allenamenti. Grazie al sensore BioActive è infatti possibile calibrare il dispositivo e avere sempre sotto controllo, in tempo reale, una rilevazione ECG e la misurazione della pressione sanguigna, con la possibilità di identificare eventuali anomalie e condividerle facilmente ad altri dispositivi.

Questo smartwatch è inoltre il primo di Samsung a offrire una misurazione della composizione corporea, offrendo una valutazione della percentuale di grassi nel tuo corpo, dei muscoli scheletrici e dell’acqua corporea, e in soli 15 secondi può fornire anche una misurazione dell’analisi di impedenza bioelettrica (BIA), ovunque vi troviate.

Ovviamente non mancano tutte le funzionalità di monitoraggio degli esercizi, che tramite GPS e conteggio dei passi permettono di ottenere una panoramica precisa e dettagliata del proprio percorso di allenamento, offrendo anche una stima delle calorie bruciate. Anche quando siete a riposo, questo orologio fitness non smette di occuparsi di voi, essendo in grado di valutare le fasi del sonno, ed eventuale russamento, mentre controlla i livelli di ossigeno nel sangue.

Nel complesso parliamo di uno smartwatch dalle grandi qualità, capace inoltre di interfacciarsi facilmente con altri dispositivi Samsung, così da semplificare l’utilizzo di cuffie e telefoni già in vostro possesso. Vi ricordiamo che si tratta di una promozione a tempo limitato, valida solo per un giorno, che vi permetterà di acquistare questo favoloso orologio smart a uno dei prezzi migliori sul mercato.

