Samsung Galaxy Z Flip 5G ad un prezzo shock su Mediaworld!

Mediaworld vuole concludere la settimana con delle offerte vantaggiose per i suoi clienti. Infatti, permette – entro e non oltre la mezzanotte – di acquistare tantissimi prodotti hi-tech come smartphone, smart TV, elettrodomestici e tanto altro ancora, con sconti che possono raggiungere la ragguardevole cifra di 500€.

La lista dei prodotti promozionati è particolarmente lunga e variegata ma, tra le varie, vi segnaliamo quella relativa al Samsung Galaxy Z Flip 5G, disponibile ora a 899,00€ anziché 1.399,00€, dopo uno sconto di 500€ dal prezzo consigliato dal produttore. Si tratta dunque di una chiara occasione per acquistare un dispositivo non solo basato sulle migliori tecnologie del momento ma anche da un display pieghevole!

Samsung Galaxy Z Flip 5G offre un’esperienza d’uso senza limiti grazie al suo design innovativo. Sarà in grado di immergere tutti gli appassionati con il suo display Infinity Flex Display da 6.7 pollici che, con il suo rivoluzionario vetro flessibile denominato “Samsung Ultra Thin Glass”, diventa tascabile ed ergonomico. Come specificato in precedenza, la scheda tecnica di questo smartphone è al top della categoria, infatti possiede un processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus abbinato a 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna.

Il comparto multimediale è anch’esso di rilievo, perché il Galaxy Z Flip 5G può contare su una doppia fotocamera posteriore, che possiede tutte le recenti tecnologie come l’HDR, l’Autofocus, il flash e la stabilizzazione ottica dell’immagine. Sulla parte frontale, invece, vanta una fotocamera discreta, ideale per scattare selfie oppure per effettuare videochiamate sfruttando i servizi di Google. E poi, con i suoi 3.300 mAh e con l’intelligenza artificiale, questo smartphone sarà in grado di accompagnare gli interessati per tutta la giornata senza nessun problema.

Insomma, uno smartphone di ottimo livello che, con le sue specifiche tecniche e il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un best-buy della categoria. Ciò detto, senza indugiare oltre, vi proponiamo di seguito la lista completa degli articoli promozionati da Mediaworld, ma il nostro consiglio è sempre quello di visitare la pagina dello store per conoscere nel dettagli la selezione completa del portale. Vi ricordiamo infine di seguirci anche su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!