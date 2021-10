Samsung Galaxy Z Flip3 ad un prezzo super nelle offerte Unieuro!

Questa mattina vi abbiamo proposto un numero abbastanza elevato di promozioni, eppure le opportunità di risparmio non sono certamente terminate, dato che Unieuro sta abbassando i prezzi di moltissimi prodotti del suo catalogo, in particolare alcuni dei migliori smartphone presenti in circolazione, commercializzati negli ultimi mesi!

Unieuro sta mettendo a disposizione un gran numero di prodotti a prezzo scontato ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata al Samsung Galaxy Z Flip3 5G da 256 GB. Originariamente venduto a 1.378,99€, questo smartphone è ora acquistabile a “soli” 1.149,00€ grazie ad uno sconto del 16% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di venduta.

Stiamo parlando di uno smartphone dalle ottime specifiche tecniche e da un design ricercato. Garantisce delle ottime prestazioni, perché al suo interno troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 888, abbinato a 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione, come anticipato. Il SoC include anche una scheda grafica Adreno 660, che assicura anche ottime prestazioni durante la riproduzione di videogiochi, anche quelli moderni.

Sulla parte frontale del dispositivo troviamo un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con una risoluzione in FullHD+, ossia 1080 x 2640 pixel, con una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz e protetto da un vetro Gorilla Glass Victus. Oltre al display, c’è una fotocamera anteriore da 10 MP, capace di registrare video in 4K a 30 FPS. Sulla parte posteriore, invece, troviamo un modulo composto da due sensori da 12 MP ciascuno e un secondo display da 1,9 pollici Super AMOLED con una risoluzione da 256 x 512 pixel.

Insomma, uno smartphone dalle ottime specifiche tecniche, in grado di fornire ai suoi futuri possessori tantissime soluzioni negli scatti e prestazioni da capogiro. Ciò detto, le offerte di Unieuro includono altri prodotti sconto, per questo motivo vi suggeriamo di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate visionare tutte le proposte del portale.

