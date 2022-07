Se siete alla ricerca di uno smartphone di qualità e dal design unico a un prezzo imbattibile, vi proponiamo il Samsung Galaxy Z Flip3 disponibile da Amazon a soli 749,00€ invece di 1.149,00€. Lo store dispone ancora di numerose offerte in ambito tech e telefonia, anche dopo il Prime Day, ma tra le varie proposte abbiamo deciso di menzionare proprio questo prodotto, in quanto si tratta di un top di gamma ed è scontato addirittura del 35%!

Uno ribasso particolarmente interessante su uno smartphone a schermo intero con display AMOLED, pensato per piegarsi e adattarsi anche alle tasche più piccole. Da chiuso, infatti, il Galaxy Z Flip3 5G misura appena 86,4 mm. Dato che stiamo parlando di una promozione così interessante e valida solo per poco tempo, vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto fintato che il prezzo è così vantaggioso.

Come probabilmente già saprete, una delle caratteristiche più interessanti di questo modello Samsung è indubbiamente la sua flessibilità. Il display principale è costituito da Samsung Ultra Thin Glass con l’aggiunta di uno strato di pannello e del film protettivo, in modo tale da renderlo più resistente e più durevole dell’80% rispetto ai modelli precedenti. Per questo potrete facilmente piegarlo e metterlo nella vostra tasca o in borsa. Una volta tirato fuori, poi, si aprirà con uno scatto, diventando uno smartphone 5G a schermo intero.

Inoltre, potrete leggere messaggi, riprodurre musica e molto altro, senza nemmeno aprire il telefono! Il display posteriore da soli 1,9″, infatti, è pensato per mostrarvi rapidamente le notifiche e consentirvi di utilizzare più funzioni in modo intuitivo e rapido, scegliendo anche le vostre opzioni di visualizzazione con stili e colori differenti. Inoltre, potrete anche scattare foto con la doppia fotocamera posteriore mentre il piccolo schermo ve ne offrirà una rapida anteprima. Non meno importante, il Samsung Galaxy Z Flip3 è resistente all’acqua con certificazione IPX8, per cui sarà in grado di rimanere intatto fino a una profondità di circa 1,5 metri e per un massimo di 30 minuti, senza rovinarsi! Vi ricordiamo che, al momento, è in ribasso del 35% da Amazon.

