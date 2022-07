Se stavate pensando di acquistare prodotti tech o elettrodomestici di ottima qualità, vi consigliamo di sfruttare immediatamente la fantastica promozione attiva sul sito ufficiale Samsung. Acquistando un prodotto del brand aderente alla promozione entro e non oltre il 31 luglio, potrete ottenere una gift card dal valore di 250€!

Per ottenerla, vi basterà semplicemente portare a casa un prodotto dalla sezione dedicata e poi registrare l’acquisto sulla pagina Samsung Members, entro il 21 agosto. Avrete la possibilità di scegliere tra numerosi articoli, a partire dalle smart TV Neo QLED fino agli smartphone Samsung e ai fantastici portatili Galaxy Book. Dunque, trattandosi di un’offerta davvero imperdibile, vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto fintanto che la promozione è ancora attiva!

Tra le proposte più interessanti c’è indubbiamente la smart TV Neo QLED 4K da 55″ che, al momento, è anche scontata a soli 1.499,00€ invece di 1.799,00€. Questo TV vi assicura una risoluzione eccellente grazie all’ottimo Processore Neural Quantum 4K di Samsung che, combinando ben 20 reti neurali multistrato, riesce ad analizzare ogni singola immagine ottimizzandola e creando una profondità tridimensionale, super realistica. Inoltre, si occupa di regolare automaticamente la luminosità e amplificare il contrasto, assicurandovi delle sfumature realistiche e vibranti.

Non meno importante, gli ottimi Quantum Mini LED da cui è formato il pannello e la tecnologia Quantum Matrix Technology si occupano di migliorare colori, luci e ombre rendendoli sempre più intensi e brillanti, arricchiti da dettagli superaccurati. Anche il comparto audio è una vera e propria garanzia! Grazie a Dolby Atmos suoni e rumori vengono ottimizzati per sfruttare al meglio i nuovi altoparlanti superiori di Samsung, capaci di regalarvi un’esperienza senza precedenti, per un audio realistico e immersivo in 3D. In più, l’Object Tracking Sound vi assicurare suoni dall’effetto multidimensionale, in perfetta sincronia con l’azione sullo schermo, qualsiasi cosa stiate guardando.

Se siete interessati a vedere quali siano anche gli altri prodotti aderenti alla promozione, o magari vorreste leggere nel dettaglio tutti i termini e le condizioni, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla gpagina Samsung dedicata.

