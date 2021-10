Samsung Jet Turbo 70: aspirapolvere wireless top di gamma, scontato del 43%!

Dopo avervi proposto gli ottimi auricolari wireless Lenovo, vi segnaliamo ora un’altra super offerta disponibile sempre su Amazon e riguardante uno dei migliori aspirapolvere wireless, il quale viene ora proposto quasi a metà prezzo.

Parliamo di Samsung Jet Turbo 70, ossia l’aspirapolvere senza fili top di gamma di Samsung, il cui prezzo originale di 499,00€ viene fatto crollare oggi a 285,03€. Un’offerta ottima, destinata però a durare poco, visto l’eccezionale prezzo proposto. Aggiungerlo al carrello e completare l’acquisto dovrebbe quindi essere la vostra prima operazione da effettuare dopo aver finito di leggere questo articolo, anche perché si tratta di uno dei modelli che più si avvicina alle soluzioni Dyson, con una grande potenza aspirante e spazzole studiate per ottenere la massima pulizia.

La struttura multi ciclonica di Samsung Jet Turbo 70 ricorda, per l’appunto, quella sviluppata da Dyson e, oltre ad aspirare le più piccole briciole dalle superficie, garantisce una fuoriuscita di particelle di polvere pressoché inesistente, grazie al sistema di filtraggio HEPA a 5 strati. Con questo aspirapolvere, dunque, potrete dire addio al cattivo odore che rimane dopo aver usato l’elettrodomestico, dato che le accortezze messe a punto da Samsung su questo specifico modello eliminano le già citate particelle di polvere fino al 99,9%.

Come detto, la potenza aspirante di Samsung Jet Turbo 70 vi consentirà di ottenere la massima efficacia, grazie anche alla spazzola studiata per raggiungere ogni angolo, e sulla quale potrete aggiungere due panni in microfibra, che vi aiuteranno a pulire i pavimenti con il minimo sforzo. In dotazione ci sono svariati panni umidificati monouso, con i quali potrete mettere alla prova le capacità di pulizia di questo aspirapolvere.

L’autonomia di Samsung Jet Turbo 70 è di 40 minuti, ma se non volete ricorrere alla ricarica potrete sostituire la batteria con una di ricambio (da acquistare separatamente), arrivando così a pulire per 80 minuti consecutivi. Con un design leggero e con un supporto di ricarica flessibile, questa soluzione di Samsung saprà rendere la vostra pulizia domestica molto più efficace. Grazie al display digitale, inoltre, potrete verificare la modalità di pulizia impostata a colpo d’occhio, oltre che controllare lo stato della batteria.

Ciò detto, qualora foste alla ricerca di altre occasioni, ma anche e soprattutto di tante ottime offerte quotidiane, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!