Se volete migliorare la qualità di vita in casa con l’ausilio di elettrodomestici di un certo livello e con la tipica affidabilità Samsung, potreste approfittare della promozione Yeppon dedicata proprio a una serie di grandi elettrodomestici a marchio Samsung, che combinano tecnologie avanzate e design accattivante, valida fino al 15 gennaio.

Il portale propone un’ampia gamma di prodotti tra cui scegliere, consentendovi di trovare sicuramente l’elettrodomestico perfetto per le vostre esigenze e per il vostro budget. Giacché la promozione termina il 15 gennaio, dovreste affrettarvi e approfittare subito di queste occasioni, i cui sconti arrivano fino al 52%, iniziando così la primissima parte del nuovo anno con il piede giusto.

Come detto, la promozione riguarda i grandi elettrodomestici, sotto forma di lavatrici, asciugatrici e frigoriferi, con qualche proposta anche per quanto concerne le lavastoviglie. Ad ogni modo, l’offerta più interessante è sicuramente quella sull’asciugatrice Samsung DV90T5240AE, un modello a libera installazione, con carico frontale e di fascia alta. Parliamo infatti di un prodotto che di listino supera abbondantemente i 1.000€ e che grazie a un taglio del 52% potete acquistare a soli 669,99€. Difficile, se non impossibile, trovare questo modello a un prezzo inferiore, pertanto se siete interessanti a una delle migliori asciugatrici, questa è l’occasione perfetta per voi!

Questa asciugatrice Samsung è la stessa che consigliamo ancora oggi nella nostra guida all’acquisto dedicata, a conferma del fatto che si tratta di un elettrodomestico di alto livello, con capacità di carico di 9 kg. Efficiente, smart e con motore Inverter garantito 20 anni, la si potrebbe riassumere così la Samsung DV90T5240AE, ma sarebbe poco esaustivo per un elettrodomestico così avanzato.

Oltre a permettervi di comandarla da remoto, infatti, questa asciugatrice invia consigli sui cicli di lavaggio, soprattutto una volta che avrà capito quali sono le vostre esigenze di bucato. Inoltre, merito sempre della parte smart, riceverete notifiche sulla programmazione e sulla risoluzione dei problemi, suggerendovi le operazioni da eseguire, evitando così di chiamare l’assistenza e risparmiare tempo prezioso. Insomma, un elettrodomestico che rispecchia appieno le potenzialità del noto produttore coreano e, per questo, indicato per chi vuole ottenere un bucato davvero perfetto e senza pieghe con la massima semplicità, oltre che in tempi brevi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Yeppon dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

