Monitor PC in forte sconto per la Monitor Week di Amazon!

L’Amazon Prime Day 2021 è ormai un lontano ricordo, eppure Amazon sta continuando ad inaugurare iniziative ogni giorno, senza mai fermarsi. Tra queste, oltre alle consuete offerte giornaliere, vi segnaliamo la nuova ed interessante promozione chiamata “Monitor Week”, che permette a tutti gli interessati di acquistare i migliori monitor del momento a prezzi accessibili.

Come da tradizione, la lista degli articoli promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi segnaliamo quella dedicata al Samsung Monitor M5, un dispositivo che generalmente è acquistabile a 329,00€, ma ora è venduto al prezzo di 245,99€ grazie ad uno sconto del 25% dal prezzo consigliato dal produttore.

Il Samsung Monitor M5 rappresenta uno dei migliori monitor in ambito business in commercio, le cui funzionalità software vi permetteranno di migliorare l’esperienza in smart working, utilizzando qualsiasi dispositivo Windows, MacOS, Android e iOS, mediante la funzione di mirroring dello schermo. Per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche, questo articolo possiede un ampio pannello LED da 32 pollici con risoluzione in FullHD (vale a dire 1920 x 1080 pixel) ad una frequenza d’aggiornamento di 60 Hz, abbinate ad un comparto connettività composto da ‎Bluetooth, Wi-Fi, USB e HDMI.

Questo prodotto, inoltre, coniuga le principali funzioni di un monitor a quelle di una smart TV. Difatti, è possibile guardare tutti i migliori contenuti multimediali dai principali servizi di streaming on-demand oppure impartire ordini vocali ai dispositivi di domotica attraverso il suo telecomando con assistente vocale Bixby. Oltre a queste funzioni, questo monitor vanta la tecnologia Adaptive Picture che, attraverso un sensore integrato, rileva autonomamente la luce ambientale della stanza per poter regolare la luminosità, offrendo dunque scene ottimali sia di giorno che di notte.

Il Samsung Monitor M5, insomma, rappresenta il prodotto ideale per lo smart working e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diviene un ottimo investimento. Tuttavia, questa offerta è soltanto una delle tante attualmente disponibili sul portale statunitense, motivo per cui vi consigliamo di consultare pagina dedicata, cosicché possiate trovare l’articolo perfetto per le vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi su Telegram e di seguirci ai nostri quattro canali, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

