Se siete alla ricerca di una smart TV di gran pregio, con risoluzione 8K ma, al contempo, vorreste risparmiare qualcosa, giacché si parla di prodotti che superano tranquillamente anche i 2000 euro, allora fermatevi subito, perché questa è l’occasione che stavate aspettando!

Vi segnaliamo, infatti, che da Mediaworld è in sconto la splendida smart TV Samsung Neo QLED QE65QN800A, da 65″ e con risoluzione 8K, oggi venduta al prezzo di 1.899,00€, contro i 3.990,00€ del prezzo originale! Stiamo parlando di uno sconto di oltre 2000 euro, per una smart TV dalle dimensioni generose, e dalla qualità delle immagini eccelsa.

Anzitutto, parliamo di un televisore dotato di un pannello con tecnologia Neo QLED e supporto allo standard HDR 10, questa smart TV Samsung è sul mercato da pochissimi mesi, e si propone come un’evoluzione dei già ottimi pannelli QLED. Il vantaggio è quello di avere ora a disposizione uno schermo basato sulla tecnologia Quantum Matrix che, controllando i singoli mini led di cui è composto il pannello, è in grado di proporre immagini con una luminosità eccezionale, e con una splendida qualità delle zone nere e d’ombra.

A supportare la qualità video, ci pensa poi l’ottimo processore Neo Quantum 8K, in grado addirittura di generare dati da 16 reti neurali, con lo scopo di migliorare ogni minimo dettaglio del segnale originale per mostrare immagini il più vicino possibile allo standard 8K.

Il bello è che il sistema di upscaling non solo funziona in modo efficace ed efficiente, m è persino in grado di migliorare il contrasto dell’immagine, effettuando un lavoro di fino su ogni singolo pixel dell’immagine, con risultati davvero straordinari.

Ottimo per mettere su un’esperienza home cinema con tutti i crismi, il Samsung Neo QLED QE65QN800A risulta ideale anche per i contenuti da gaming, potendo contare su di un refresh rate a 120 Hz, che rende fluide anche le immagini più veloci e dinamiche, risultando perfetto per qualsiasi sessione di gioco, online e non.

Eccezionale sia dal punto di vista visivo che acustico, la Samsung Neo QLED QE65QN800A è, insomma, una smart TV davvero imperdibile che, scontata com’è di poco più di 2000 euro, rappresenta certamente un affare nel vasto panorama delle smart TV, specie perché parliamo di uno schermo con risoluzione 8K! Per questo, vi invitiamo a visitare subito la pagina d’acquisto del prodotto, così che possiate acquistarla prima che il prezzo torni alle origini (cosa che avverrà certamente a fine di questa giornata)!

