Continuano le offerte della Amazon Gaming Week, in quella che è una tornata promozionale che, in coppia anche con le ancor più ampie Offerte di Settembre, ci sta offrendo innumerevoli occasioni d’acquisto, a dir poco perfette per riaccoglierci nel modo giusto nella routine della scuola o del lavoro.

Moltissimi, infatti, sono gli sconti, tra i quali non mancano nemmeno le occasioni per acquistare sia la splendida Xbox Series X, che la ricercatissima PlayStation 5, ognuna con una modalità d’acquisto diverso, seppur sempre demandata all’affidabilità di Amazon, e non ai soliti bagarini.

E a proposito di hardware: ci sono molti altri prodotti in offerta che possono interessare (e non poco) gamer professionisti e non, come quello che vi proponiamo in questo articolo che, come da titolo, si concentra esclusivamente su quello che è uno dei monito da gaming più belli su cui si sia posato il nostro sguardo, ovvero lo spettacolare Samsung Odyssey G9, un monitor con un raggio di curvatura da capogiro, oggi venduto ad uno dei prezzi più bassi di sempre!

Stiamo parlando, infatti, di uno sconto di ben 530 euro, che abbassa i precedenti 1.679,00€ ai più abbordabili 1.149,00€ necessari per l’acquisto. Certo una cifra non per tutti, ma perfettamente giustificata dal comparto tecnico di questo monitor ai vertici della categoria.

Samsung Odyssey G9, infatti, è un monitor con tecnologia QLED da ben 49”, con una risoluzione di 5120 x 1440 pixel ed un raggio di curvatura da 1000R! Un monitor enorme, con una visuale immane, capace di creare un’immersione impareggiabile nel mondo di gioco, fregiandosi, per altro, del titolo di primo monitor DualQHD ad essere stato immesso sul mercato!

Come se non bastasse, parliamo anche di un monitor con un tempo di risposta di appena un 1 ms ed una frequenza di aggiornamento di ben 240 Hz, capaci insieme di offrire un’immediatezza rara nella risposta delle immagini, oltre che nella qualità complessiva, viste le numerose ottimizzazioni video ottenibili da tecnologie come la G-Sync e la Adaptive Sync, in grado di offrire una resa visiva priva di sbavature come tearing o flickering.

Insomma, Samsung G9 è un monitor davvero eccezionale, pienamente giustificato nel prezzo, ed oggi ancor più accattivante grazie al suo generoso sconto. Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina d’acquisto del prodotto, ricordandovi che non è possibile risalire alla quantità delle scorte disponibili e, per questo, converrebbe completare l’acquisto quanto prima!

