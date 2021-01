Samsung: offerte e codice sconto per il saldi d’inverno

In aggiunta alle migliori offerte dei principali store questo sabato vogliamo segnalarvi che sul portale di Samsung sono arrivati i Saldi d’Inverno con sconti che vi permetteranno di risparmiare su tantissimi prodotti, e come se questo non bastasse è possibile utilizzare un particolare codice per ottenere un ulteriore 5% di sconto. Una volta selezionato il prodotto che vi interessa non dovrete far altro che inserire nell’apposita sezione del carrello il codice WINTER5, ed il gioco è fatto!

Sullo store Samsung è possibile trovare la maggior parte dei prodotti realizzati dal brand, con offerte che spaziano tra smartphone, monitor pc, smart TV, elettrodomestici e tantissimo altro tra cui persino alcuni innovativi elimina batteri per i vestiti. Quella che vogliamo proporvi però è l’offerta del smart tv Samsung Q90T2020 da 55″ che può esser acquistato a 1.469,00€ anziché i 1.999,00€, con uno sconto di oltre 500€ sul prezzo di listino. Samsung Q90T2020 è un televisore che fa del design un suo punto di forza, ed è realizzato con uno stile essenziale e minimalista sotto ogni punto di vista e grazie alla sua particolare tecnologia Ambient Mode+ dove anche da spento è in grado di integrarsi alla perfezione nell’ambiente circostante.

All’interno del Samsung Q90T2020 è presente il potente processore Quantum 4K che ottimizza le immagini per migliorare la qualità delle scene, analizza le singole scene e ripristina dettagli persi aumentandone la qualità e regola la luminosità in base ai contenuti visualizzati ed in base alla luminosità dell’ambiente, con una resa cromatica più ricca possibile grazie al Quantum Dot che cattura la luce e trasforma i colori in modo da apprezzare ogni singolo dettaglio, portando il volume colore al 100%. Tra le tante altre funzioni presenti sul Samsung Q90T2020 ci sta anche la Multi View che permette di visualizzare sul TV i contenuti di un dispositivo mobile, ed ovviamente la compatibilità con App SmartThings che permette di interagire con il resto di una casa Smart ed arrivare ad accendere la luce o attivare l’aspirapolvere robot.

Trattandosi di una promozione presente sul sito di Samsung, oltre al TV Samsung Q90T2020 gli articoli in promozione sono incredibilmente tanti e quindi il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare quello perfetto per voi. Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di prodotti Samsung, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!