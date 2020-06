Samsung Q85R 2019 da 55″ a prezzo incredibile nel Sottocosto online Unieuro!

È ricominciata l’ondata di promozioni con il Sottocosto online di Unieuro! Nei giorni scorsi vi abbiamo già parlato delle grandi iniziative dello store online come i Zero pensieri sui prodotti Candy, ma stavolta in promozione oltre ad i grandi elettrodomestici troverete a prezzi incredibili molti altri articoli come rasoi, smart tv, piccoli elettrodomestici ed addirittura bundle di console e videogiochi.

In questa selezione spicca la smart Tv Samsung Q85R 2019, la Smart TV da 55 pollici con tecnologia OLED 4K in grado di cambiare completamente la concezione di design dell’ambiente, che può esser acquistata all’incredibile presso di 999,00€ anziché 2.399,00€! Grazie alla sua rivoluzionaria funzione Ambient Mode, una volta spenta la smart tv non si vedrà il classico riquadro nero ma bensì una fra la vasta scelta di opzioni disponibili tra cui uno sfondo interattivo che si mette in armonia con i colori e il design della stanza oppure una serie di gallerie di immagini per realizzare un’album di foto dinamico. Il Samsung Q85R fornisce il minimo ingombro, anche per quanto riguarda i cavi grazie alla tecnologia One Invisible Connection, infatti si vedrà solo un sottile cavo per collegare la smart tv a varie fonti e all’alimentazione elettrica, ottimizzando l’integrazione con l’arredo circostante.

Oltre al Samsung Q85R troverete numerosi prodotti compresi nel Sottocosto online Unieuro, ed il nostro invito è come al solito quello di visitare la pagina dell'iniziativa in modo da non perdervi nessuna delle tante offerte presenti.

