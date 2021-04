Samsung Q95T da 65″ scontata di 1000€ su Mediaworld

Dopo aver trascorso un weekend lontano dalle offerte, siamo pronti per inaugurare l’ultima settimana di aprile con nuove tornate di offerte e qual è il modo migliore per farlo se non entrare in casa Mediaworld e scoprire quelle che sono le occasioni imperdibili di oggi? Inoltre, se siete a corto di budget, sarete felici di sapere che il portale vi da la possibilità di pagare in 20 comode rate a tasso zero, un valore aggiunto a quella che è già un’ottima occasione per risparmiare su smartphone, smart tv ed elettrodomestici.

La comodità di pagare a rate potrebbe essere determinante per sfruttare l’offerta relativa alla Samsung QLED QE65Q95TATXZT da 65 pollici, dal momento che parliamo di una spesa di 1.699,00€, che sarebbero però stati ben 2.699,00€ se il portale non avesse deciso di scontarla. Un risparmio notevole, che coinvolge uno dei modelli top di gamma di Samsung, perfetto per coloro che vogliono avere una smart tv senza compromessi nel proprio salotto, adatta sia per la visione di contenuti multimediali sia per il gaming, reso possibile grazie alla porta HDMI 2.1, che vi permetterà di beneficiare delle alte frequenze di aggiornamento tipiche di un monitor da gaming, ma con la qualità di un ottimo pannello come il QLED del noto brand sudcoreano.

Grazie ai suoi strepitosi angoli di visione, il pannello di Samsung QLED QE65Q95TATXZT vi permetterà di ammirare ogni dettaglio da qualsiasi angolazione e avere un’esperienza di riproduzione in 4K senza precedenti, oltre ad un comparto audio in grado di farvi percepire i movimenti degli oggetti sullo schermo, grazie agli altoparlanti rivolti sia in alto che in basso. Il merito di essere catapultati al centro dell’azione lo si deve dare anche al Quantum HDR 2000, che assicura una dinamica di HDR ai vertici della categoria.

Il tutto viene arricchito con un design elegante e raffinato, con bordi dello stesso spessore in tutti e quattro i lati del televisore, e da funzionalità che vi permetteranno di dividere lo schermo della smart tv in due, dandovi modo di visualizzare da una parte i contenuti del televisore e dall’altra quelli del vostro smartphone. Insomma, una smart tv all’avanguardia e senza compromessi, oggi proposta da Mediaworld ad un prezzo molto più vantaggioso rispetto a quello originale, sebbene importante.

Questa e tante altre offerte interessanti sono presenti sulla pagina ufficiale della promozione, che vi invitiamo a visitare per non perdere nessuna delle numerose occasioni odierne, cosi come vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

