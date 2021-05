Samsung QLED 4K da 65” ad un prezzo folle su Mediaworld!

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte giornaliere di Amazon ed eBay, è giunto il momento di passare a quelle di Mediaworld. Il portale, infatti, ha deciso di inaugurare una nuova tornata di sconti su tantissimi prodotti hi-tech, con una vasta selezione di smart TV, smartphone, tablet ed elettrodomestici.

Come di consueto per lo store, la lista dei prodotti in promozione è particolarmente variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi segnaliamo quella dedicata alla smart TV SAMSUNG QLED da 65“, con nome in codice “QE65Q82TATXZT”. Si tratta di un televisore che attualmente è disponibile a 1.299,00€ anziché 1.699,00€, grazie ad uno sconto di ben 400€ sul prezzo di listino.

Le specifiche tecniche di questo prodotto gli consentono di posizionarsi sulla fascia medio-alta del mercato. Il pannello infatti possiede la tecnologia Direct full array con Quantum HDR 1500, che consente di riprodurre contrasti e luminosità in ogni scena – sia in quelle luminose che in quelle dove ci sono tante ombre -, per visionare al meglio ogni dettaglio. E poi, grazie al nuovo processore Quantum 4K, questo televisore può trasformare tutti i contenuti di ogni sorgente nella risoluzione 4K, soprattutto i contenuti televisivi che talvolta non sono registrati ad una qualità eccelsa.

La smart TV Samsung QE65Q82TATXZT è adatta anche a tutti quei contenuti multimediali proposti da Netflix e Amazon Prime Video poiché, essendo già di per sé un dispositivo intelligente, integra la tecnologia “Object Tracking Sound”, che assicura un audio ancora più coinvolgente. Inoltre, con l’intelligenza artificiale, questo prodotto riesce a regolare la luminosità in base all’ambiente, per ottimizzare al meglio colori e contrasti.

