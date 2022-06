Se siete in cerca di sconti, in attesa di scoprire quelli che riserverà il prossimo Prime Day, vi suggeriamo di dare uno sguardo a questa promozione, proveniente direttamente dallo store ufficiale Samsung. Se acquisterete un articolo da almeno 599€ entro il 30 giugno, riceverete un voucher da 250€ da utilizzare sempre sullo store ufficiale entro settembre.

Oltre a farvi risparmiare sul vostro prossimo acquisto, lo store Samsung vi permetterà di pagare a tasso zero, con la prima rata a ottobre e con la possibilità di scegliere se farlo in 10, 20 o 30 rate mensili. La promozione coinvolgerà il meglio della tecnologia del produttore coreano, quindi non sarà un problema raggiungere la somma minima per ottenere lo sconto. Vi basterà, ad esempio, aggiungere al carrello un prodotto come lo Smart Monitor M80B da 32 pollici che, oltre a consentirvi di risparmiare una cifra importante sul vostro prossimo acquisto, vi permetterà di portarvi a casa un dispositivo di alto livello e tra i più versatili in assoluto.

Si tratta di un monitor in grado di offrire la tipica esperienza di una smart TV, grazie alla presenza di Netflix, Prime Video, YouTube e di molte altre app preinstallate. L’accesso a queste app avverrà chiaramente tramite internet, ma non sarà necessario collegare il monitor al PC, dato che il Samsung M80B ha tutto quello che serve per permettervi di divertirvi e persino di lavorare e studiare. Ciò è possibile grazie alla modalità Workmode, che vi consentirà di accedere da remoto a un altro computer direttamente dal monitor, oltre ad aprire la suite Microsoft 365.

La versatilità dello Smart Monitor Samsung M80B sarà capace anche di farvi collegare ai dispositivi mobile compatibili con Samsung DeX, arricchendo ulteriormente la produttività senza il rischio di incorrere a interruzioni che potrebbero mandare in aria il vostro lavoro. Con la SlimFit Camera, inoltre, potrete usare il monitor per fare videochiamate, con la possibilità di staccare la webcam dal monitor una volta che avrete terminato la conversazione, garantendo così la massima privacy. La qualità delle videochiamate sarà ottima grazie non solo al sensore e al microfono, che cattureranno bene sia l’audio che il video, ma anche al Face Tracking e all’Auto Zoom, che vi permetteranno di rimanere nella giusta angolazione senza che voi dobbiate muovervi. La qualità del pannello non è da meno, visto che la risoluzione dello Smart Monitor Samsung M80B è UHD con tanto di HDR10+. Insomma, un monitor che integra tutto quello di cui avete bisogno in un solo schermo.

Quella di Samsung è una promozione davvero imperdibile che, tuttavia, non sarà a tempo illimitato e, per questo, vi suggeriamo caldamente di andare subito sulla pagina dell’azienda e di valutare qual è l’elettrodomestico da acquistare per ricevere poi lo sconto di 250€ sulla vostra prossima spesa.

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!