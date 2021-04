Samsung: sconti fino al 50% e tasso zero da settembre!

Se volete acquistare uno degli ultimi prodotti tecnologici ma il vostro budget non vi permette di completare l’ordine, la nuova promozione di Samsung potrebbe venirvi in contro, dal momento che lo store ufficiale vi da modo di acquistare l’intero ecosistema Samsung con la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero, con la prima rata a partire da settembre 2021. Come se ciò non bastasse, Samsung ha messo in atto una scontistica che vi permetterà di risparmiare fino al 50% su alcuni prodotti, oltre ad un ulteriore sconto del 10% utilizzando il codice sconto PASQUA10.

Non servono, dunque, parole aggiuntive per capire che si tratta di un’ottima occasione, probabilmente la più vantaggiosa e ricca mai proprosta da Samsung. I prodotti interessati, infatti, vanno dagli smartphone fino ai grandi elettrodomestici, passando per smart tv e smartwatch, dandovi modo di scegliere il modello che più vi soddisfa. Tra i tanti, secondo noi il Galaxy Watch 3 potrebbe essere un’ottima scelta, anche perché potrebbe rivelarsi una bellissima idea regalo per Pasqua, per non parlare poi del fatto di portarselo a casa a soli 323,10€ invece di 509,00€, ma solo una volta inserito il coupon sopra menzionato.

Il Galaxy Watch 3 da noi proposto è quello con quadrante da 45mm ed è l’ultimo smartwatch del brand sudcoreano a implementare i più avanzati sistemi di monitoraggio della salute, senza dimenticare l’importanza del design, studiato per essere elegante e adatto a qualsiasi situazione. Oltre al display touch, la soluzione di Samsung è l’unica a vantare la possibilità di navigare nei vari menù tramite la ghiera ed è uno dei modelli più sottili e leggeri dell’intero panorama smartwatch.

La qualità costruttiva di Galaxy Watch 3 è ai massimi livelli, con cinturini in vera pelle che gli donano un look naturale e inconfondibile. Ovviamente, potrete personalizzare il quadrante scegliendo uno fra i numerosi sfondi disponibili, ognuno pensato per permettervi di controllare al colpo d’occhio le informazioni per voi più rilevanti. Ottima la fase di monitoraggio, attraverso la quale potrete tenere sotto controllo la pressione sanguigna, il ritmo cardiaco, l’ossigenazione del sangue e molto altro, il tutto in modo affidabile e preciso.

Insomma, vi abbiamo proposto il Galaxy Watch 3 ma vi ricordiamo che sullo store ufficiale troverete tantissime altre occasioni, alcune delle quali potrete accedere dalla nostra lista personalizzata in calce. Detto ciò, il nostro consiglio finale rimane quello di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

