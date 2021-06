Samsung: super offerte su frigo e lavatrici con extra sconto del 10%

Come abbiamo avuto modo di vedere in mattinata, la rete continua ad offrire occasioni di acquisto interessanti anche questo martedì. Uno degli store con le offerte più interessanti è quello di Samsung, che ha deciso persino di aumentare la scontistica, rilasciando un coupon che vi permetterà di ottenere un extra sconto del 10% su frigoriferi e lavatrici AI Control.

Il codice sconto in questione è CASA10 e, come detto, sarà compatibile su di una serie di elettrodomestici per la casa. Nel caso delle lavatrici, però, vale la pena segnalare che il coupon fa riferimento solo ai modelli della famiglia AI Control, ovvero quelli dotati di intelligenza artificiale, in grado di suggerirvi la modalità di lavaggio ottimale e persino di consigliarvi quali operazioni eseguire in caso di malfunzionamenti o, semplicemente, le azioni da praticare durante la manutenzione della lavatrice.

Come immaginerete, il costo di queste soluzioni è elevato, ma con gli sconti già attivi sullo store e con l’ausilio dello sconto extra del 10%, avrete modo di acquistare una delle migliori lavatrici o frigoriferi a prezzi davvero competitivi. Un esempio è la lavatrice Samsung Ai Control UltraWash WW10T754DBH da 10kg, che passa dagli originali 1.299,00€ a 599,00€, a cui dovrete sottrarre poi il 10%, che vi permetterà di risparmiare ulteriori 60,00€ circa.

Avrete quindi la possibilità di portarvi a casa una delle migliori lavatrici in assoluto, con cestello da ben 10kg, a quella che sarà una delle cifre più basse in assoluto per questo specifico modello, il quale saprà certamente soddisfare le vostre esigenze di pulizia, merito di un motore silenzioso, performante e affidabile e, chiaramente, a tecnologie avanzate come l’AI Control.

N.B: inserire il codice sconto CASA10 nell’apposita sezione per ricevere lo sconto extra del 10%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di effettuare il pagamento.

