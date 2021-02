Samsung: tantissimi codici sconto per monitor gaming, tablet, wearable ed elettrodomestici

Oltre a prolungare fino al 28 febbraio la promozione che vi permetterà di acquistare i Galaxy Buds a metà prezzo qualora abbiniate all’acquisto un qualsiasi Samsung Galaxy Watch, lo store ufficiale Samsung ha arricchito le sue tornate di offerte con nuove opportunità, che vanno a coinvolgere anche diversi monitor da gaming, in scia probabilmente a quanto già fatto da Amazon con la Gaming Week. Inoltre, il brand ha messo a disposizione nuovi codici sconto, come “LAVAGGIO10” utilizzabile su lavatrici e asciugatrici e “EXTRA10” utilizzabile sulla coppia Galaxy Tab S7 e Book Cover Keyboard, con la cover che sarà vostra a metà prezzo.

Si tratta di occasioni ottime per acquistare tanti nuovi prodotti di fascia alta, tra cui vogliamo segnalarvi la presenza del monitor da gaming Samsung C27RG50FQU da 27 pollici, un modello che include tecnologie e funzioni che vi permetteranno di ottimizzare ancora di più la vostra esperienza di gioco. In parole povere, questo specifico modello vanta diverse modalità pre-caricate pensate per ottenere il massimo delle prestazioni in titoli RPG, RTS, FPS e altri. Una personalizzazione che possiamo definire su misura e che si traduce in un costo di 379,00€ che, tuttavia, grazie al codice sconto del 10% “GAMING10” ed allo sconto di 50€ applicato già dallo store, potrà essere vostro a “soli” 300,00€.

Oltre alla possibilità di personalizzare il monitor adattandolo ai propri titoli preferiti, il Samsung C27RG50FQU supporta un rapporto di contrasto elevato, ed è dunque capace di riprodurre neri più intensi e bianchi più brillanti, il tutto con una frequenza di risposta pari a 240 Hz e un design curvo da 1500R. Compatibile con G-Sync, il Samsung C27RG50FQU sarà un vero piacere per gli occhi, grazie anche al fatto che la vista non risulterà affaticata, merito della tecnologia Flicker Free che, appunto, elimina i fastidiosi sfarfallii dello schermo per tenervi concentrati sulle meccaniche di gioco.

Insomma, come avrete avuto modo di capire, le occasioni offerte dallo store Samsung sono numerose e, sebbene in calce abbiamo riportato alcune delle migliori offerte, il consiglio migliore è quello di visitare la pagina ufficiale in modo valutare ogni singola proposta, ricordandovi però di salvarvi i codici sconti che vi abbiamo riportato in questo articolo, dato che bisognerà inserirli nell’apposita sezione al momento del pagamento. Ciò detto, rimane ovviamente valido il suggerimento di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

N.B: per ottenere lo sconto del 10% bisogna inserire il codice sconto valido per quella categoria di prodotti nell’apposita sezione al momento del pagamento. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di procedere con l’acquisto.

