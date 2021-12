Samsung The Frame: che prezzo! TV dal design incredibile, in sconto di 400€!

Se state cercando un articolo in grado di arricchire la vostra casa, sia dal punto di vista dell’arredamento sia da quello dell’intrattenimento, abbiamo un’offerta che fa proprio al caso vostro, disponibile sullo store Mediaworld. Potete, infatti, portarvi a casa la straordinaria smart TV Samsung The Frame, nel suo formato da 55″, con uno sconto davvero notevole, dato che siamo nel periodo delle offerte natalizie!

Solo per questi giorni, il prezzo della TV Samsung The Frame scende di ben 400,00€ arrivando a costare appena 998,00€, in virtù degli originali 1.399,00€! Un prezzo che certamente non è per tutte le tasche, ma che farà la gioia di coloro che riusciranno a portarla a casa prima che l’offerta termini, dato che stiamo comunque parlando di un prodotto Samsung di primordine, unico nel suo genere.

L’articolo in questione è una Smart TV di ultima generazione, con supporto HDR10, HDR10+ e HLG, equipaggiata con un pannello 4K LCD LED e perfetta non solo per riprodurre contenuti di vario genere in altissima qualità, ma anche per “mimetizzarsi” al meglio delle sue capacità all’interno della vostra abitazione. La Samsung The Frame è stata progettata per assomigliare il più possibile a un qualsiasi quadro da esporre nelle vostre stanze. Come? Grazie alla forma ed al disegno della cornice, elegante e minimal, ma anche per merito della riduzione dei cavi necessari per alimentare il televisore.

Samsung ha infatti realizzato un unico cavo in grado di trasmettere dati audio/video ad alta capacità e velocità, chiamato One Invisible Connection, proprio per rivoluzionare l’estetica dell’articolo e, indubbiamente, anche della vostra casa. Inoltre, non meno importante, va citata la feature Art Mode, attraverso la quale Samsung The Frame potrà proiettare a schermo delle copie di famosi dipinti a qualità altissima, diventando in tutto e per tutto uno splendido quadro, una decorazione eccezionale per la vostra abitazione; un acquisto particolarmente pregiato e dalla funzionalità straordinaria.

